انتخاب هفت نفر ازگزینه های پیشنهادی شهرداری تهران دردستور کارشورا

به گزارش خبرگزاری مهر ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر اساس آنچه اعلام کرده بودند بررسی و انتخاب هفت گزینه نامزدی شهرداری تهران را در دستور کار جلسه آتی خود قرار داده اند.

در این جلسه همچنین موضوعاتی از جمله بررسی یک فوریت طرح «الزام شهردای تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران» و بررسی چندین پرونده باغات نیز در دستور کار قرار دارد.

در ادامه جلسه پنجا ه و هشتم انتخاب نمایندگان کمیسیون های اصلی شورا در خصوص ماده واحده مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی کلیه طرحها و پروژه های شهرداری انجام خواهد شد.

همچنین انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی ، مینی بوس رانی و میدل باس و ون شهر تهران در جلسه آتی شورا صورت خواهد گرفت.