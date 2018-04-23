پرداخت یارانه ارز برای کالاهای مشمول ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه معاون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه گردان در حساب ویژه ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کند تا از سوی وزارت صنعت با هماهنگی بانک مرکزی براری پرداخت یارانه ارز اختصاص یابد.

بر اساس این بخشنامه، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۱.۲۹به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

متن زیر جایگزین بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ می‌شود:

۱۵-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه گردان در حساب ویژه ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یارانه این اقلام را به ازای هر دلار چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال) در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت می کند.

معاون اول رئیس جمهور بخشنامه مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی- وزارت اطلاعات – وزارت کشور- وزارت دادگستری- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت جهاد کشاورزی – سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.