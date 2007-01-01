تصویب برنامه تحقیقات و توسعه فناوری اتحادیه اروپا با بودجه 54 میلیارد یورویی

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان اروپا بر اساس این توافق، موافقت خود را با بودجه 54 میلیارد یورویی تحقیقات علمی و فناوری اروپا اعلام کرد.

نکته اصلی نگران کننده در خصوص تصویب نهایی این برنامه بلند مدت تحقیقاتی، قوانین حضور و حمایت های مالی غیرمستقیم تحقیقاتی این برنامه بوده که به گفته کارشناسان برای تقویت حضور موسسات آموزش عالی در برنامه یاد شده حیاتی است.

یکی دیگر از اهداف این برنامه، توسعه سیستم های مالی دانشگاه های سراسر اروپا برای رسیدن به اهداف و پروژه های علمی و تحقیقاتی شان بوده است.

بر اساس گزارش eua.be این برنامه از ابتدای سال 2007 میلادی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.