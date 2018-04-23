به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز اصلانی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته کارو کارگر برگزار شد، گفت: پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه هفته «کار و کارگر» نامگذاری شده و در این هفته برنامه‌هایی در استان همدان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان بابیان اینکه نخستین روز هفته کارگر «کارگران، میثاق با آرمان‌های امام و رهبری، حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، گفت: دومین روز هفته «کارگران، مهارت و صیانت از نیروی کار» نامگذاری شده و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و خانواده شهدای کارگر در این روز انجام می شود.

وی بااشاره به اینکه روز سوم این هفته «کارگران، معنویت، نشاط و ورزش» نامگذاری شده است، گفت: شرکت هماهنگ جامعه کارگری در نماز جمعه برای این روز در نظر گرفته شده است.

اصلانی چهارمین روز هفته کارگر را روز «زنان کارگر، امید و مشارکت اجتماعی، جوانان و عدالت شغلی» عنوان کرد و بااشاره به برنامه ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از زنان کارگر، افزود: پنجمین روز هفته کارگر «کارگران، شوراها و تشکل‌های کارگری» نامگذاری شده و در این روز گردهمایی بزرگ کارگران برگزار می‌شود.

وی عنوان ششمین روز هفته کارگر را «کارگران، بازنشستگان و قوانین حمایتی» عنوان کرد و با بیان اینکه هفتمین روز از هفته کارگر «روز جهانی کارگر» است، گفت: مسئولان باید مطالبات جامعه کارگری را شنیده و رفع کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در ادامه با بیان اینکه جمعیت جامعه بیکار کشور حدود ۳.۵ میلیون نفر است، گفت: سیاست‌های حاکمیتی و دولتی و مردمی باید به سمت حمایت از کالای ایرانی معطوف شود چراکه اگر یک کارخانه با تمام ظرفیت کار کند تاثیر آن بر رضایت و معیشت کارگران مشهود خواهد بود.

وی باابراز تاسف از تعطیلی کارخانه های بزرگ در استان همدان عنوان کرد: باید تدبیری در راستای رونق اقتصاد به عمل آید تا حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران ارتقا یابد.