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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۰۲

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان:

سیاست‌های دولتی به سمت حمایت از کالای ایرانی معطوف شود

سیاست‌های دولتی به سمت حمایت از کالای ایرانی معطوف شود

همدان - دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: سیاست‌های حاکمیتی و دولتی و مردمی باید به سمت حمایت از کالای ایرانی معطوف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز اصلانی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته کارو کارگر برگزار شد، گفت: پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه هفته «کار و کارگر» نامگذاری شده و در این هفته برنامه‌هایی در استان همدان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان بابیان اینکه نخستین روز هفته کارگر «کارگران، میثاق با آرمان‌های امام و رهبری، حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است، گفت:  دومین روز هفته «کارگران، مهارت و صیانت از نیروی کار» نامگذاری شده و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و خانواده شهدای کارگر در این روز انجام می شود.

وی بااشاره به اینکه روز سوم این هفته «کارگران، معنویت، نشاط و ورزش» نامگذاری شده است، گفت: شرکت هماهنگ جامعه کارگری در نماز جمعه برای این روز در نظر گرفته شده است.

اصلانی چهارمین روز هفته کارگر را روز «زنان کارگر، امید و مشارکت اجتماعی، جوانان و عدالت شغلی» عنوان کرد و بااشاره به برنامه ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از زنان کارگر، افزود: پنجمین روز هفته کارگر «کارگران، شوراها و تشکل‌های کارگری» نامگذاری شده و در این روز گردهمایی بزرگ کارگران برگزار می‌شود.

وی عنوان ششمین روز هفته کارگر را «کارگران، بازنشستگان و قوانین حمایتی» عنوان کرد و با بیان اینکه هفتمین روز از هفته کارگر «روز جهانی کارگر» است، گفت: مسئولان باید  مطالبات جامعه کارگری را شنیده و رفع کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در ادامه با بیان اینکه جمعیت جامعه بیکار کشور حدود ۳.۵ میلیون نفر است، گفت: سیاست‌های حاکمیتی و دولتی و مردمی باید به سمت حمایت از کالای ایرانی معطوف شود چراکه اگر یک کارخانه با تمام ظرفیت کار کند تاثیر آن بر رضایت و معیشت کارگران مشهود خواهد بود.

وی باابراز تاسف از تعطیلی کارخانه های بزرگ در استان همدان عنوان کرد: باید تدبیری در راستای رونق اقتصاد به عمل آید تا حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران ارتقا یابد.

کد مطلب 4279080

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