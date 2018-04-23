افزایش پوشش ورزشی دانشگاه ها از برنامه های وزارت علوم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی، عصر دوشنبه، در آیین افتتاحیه فاز اول مجموعه سرپوشیده ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اظهار کرد: دانشگاه منابع طبیعی گرگان در زمینه آموزشی و کمک آموزشی خدمات خوبی انجام داده و امروز هم پروژه بزرگی افتتاح می شود.

صدیقی گفت: ورزش همگانی و قهرمانی هر دو در برنامه های وزارت علوم قرار دارد و امیدواریم با قدرت بیشتر این کار را به جلو ببریم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان این که هر چه ورزش را گسترش دهیم به نفع جوانان است، اظهار کرد: با این کار فضای سالمی برای جوانان ایجاد می شود.

صدیقی گفت: افزایش پوشش ورزشی دانشگاه ها از اهداف جدی ما است تا سرانه ها را که اکنون دو متر مربع است، افزایش دهیم.

وی با بیان این که بیشتر فضاهای ورزشی ما سرباز است، گفت: تنها یک سوم سرانه فضاهای ورزشی کشور سرپوشیده است.

صدیقی در خصوص مجموعه ورزشی دانشگاه گفت: بخشی از مجموعه ورزشی آماده شده و امیدواریم بزودی استخر آن تکمیل شود.

وی ادامه داد: تجهیز خوابگاه به اتاق تندرستی بخش دیگری از فعالیت های ما است که هر سال ۱۰۰ اتاق را افتتاح می کنیم و این دانشگاه هم از آن استفاده کرده است.

صدیقی گفت: تجهیز اتاق ها به بخش تیراندازی و غیره با کمک اداره کل تربیت بدنی انجام خواهد شد تا در سال جاری مجموعه کاملی داشته باشید.

وی تصریح کرد: مراکز مشاوره سلامت و تندرستی را در دانشگاه ها راه اندازی کردیم تا دانشجویان از این خدمات استفاده کنند.

صدیقی اهم فعالیت های وزارت علوم را ورزش همگانی و قهرمانی برشمرد و ادامه داد: در چهار سال اخیر حضور دانشجویان را در المپیادهای بین المللی شاهد هستیم و موفق شدیم در دو دوره حضور، مقام خوبی کسب کنیم.

وی همچنین به حوزه کارآفرینی دانشگاه ها هم اشاره کرد و آن را از اهداف مهم وزارت علوم برشمرد و گفت: صندوق رفاه دانشجویان برنامه های خاصی برای حمایت از کارآفرینی دارد و امیدواریم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی از آن بهره ببرد.