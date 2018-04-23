نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل اعتبارات سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، مدیران اتحادیه ها و اعضای کمیسیون در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران این نشست در راستای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون و تعامل بیشتر با این سازمان صورت گرفته است.

بهمن عبداللهی در این نشست با اشاره به نتایج پایش محیط کسب و کار که در پایان سال گذشته صورت گرفته، گفت: نتایج این پایش نشان داد که ۳حوزه شرکت هایی که در حوزه آبرسانی فعالیت می کنند، مدیریت پسماند و فاضلاب و فعالیت های تسویه آب، بدترین و سخت ترین شرایط را به لحاظ محیط کسب و کار دارند.

وی در بخش دیگری از این نشست ضمن اعلام آمادگی بخش تعاون در راستای تعامل و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: با توجه به پتانسیل تعاون در حوزه آموزش، این بخش می تواند متولی اجرا بخشی از آموزشهایی که مورد نظر سازمان حفاظت از محیط زیست است، باشد؛ به این ترتیب که هم اعضای تعاون این آموزش ها را که در راستای توسعه و حمایت ازمحیط زیست هست، ببینند و هم بخش تعاون می تواند متولی آموزش، فعالیت های آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای واگذاری تصدی گری ها باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بخشی از فعالیت های این سازمان در حوزه تصدی گری است که با توجه به پراکندگی تعاونی ها در تمام کشور، این بخش می تواند در راستای انجام فعالیت های این حوزه، تعامل و همکاری خوبی با سازمان مذکور داشته باشد.

آلایندگی خودروها و نوسازی ناوگان حمل و نقل سومین پیشنهاد مورد نظر رئیس اتاق تعاون ایران بود. وی یادآور شد: با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور در اختیار بخش تعاون است، از محل اعتباراتی که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست هست، اتاق تعاون به عنوان متولی و مجری می تواند در راستانی نوسازی این ناوگان اقدام کند و این مهم را به سرانجام برساند.

عبداللهی انجام موارد مطروحه را در قالب یک تفاهم نامه با سازمان حفاظت از محیط زیست، به رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد داد و گفت: انجام فعالیت های پیشنهادی و موارد مورد نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می تواند در قالب یک تفاهم نامه فی مابین اتاق تعاون ایران و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شود.