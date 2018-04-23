تیم نساجی مازندران به لیگ برتر فوتبال نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم لیگ دسته یک جام آزادگان در حالی در قائمشهر بین دو تیم نساجی مازندران و فجر سپاسی شیراز عصر دوشنبه برگزار شدکه بیش از ۲۰ هزار تماشاگر فوتبال دوست مازندرانی این بازی را تماشا می کردند.

این بازی که با حساسیت و هیجان زیاد برخوردار بود، سرانجام با نتیجه دو بر صفر با گل دقیقه هفت نیمه اول عباس محمدزاده و گل دقیقه ۹۵ سعید خردمند برای تیم نساجی به پایان رسید و شاگردان نکونام برای صعود به لیگ برتر فوتبال امیدوار شدند.

سیدمهدی سیدعلی به همراه علیرضاایلدروم، مهدی عالیقدر و مجید پورعلی این بازی را قضاوت کردند و علیرضارجبلو وفریدون اصفهانیان ناظران بازی و داوری بوده اند.

مجتبی روشنگر، محمود خمیس، مرتضی غلامعلی تبار، مجتبی ممشلی، محمود شفیعی، حسن نجفی، احمد الجبوری، میثم کریمی، سهیل رحمانی، مهرداد عبدی و محمد عباس زاده شاگردان جواد نکونام در تیم نساجی بودند و سید میلاد احمدیان، سید محمد حسینی، سید احمد حیات منش، حامد حیدری، سید جلال عبدی، محمدرضا زینال خیری، امین شجاعیان، بهرام احمدی، شاهین مجیدی، میلاد صفایی و بهروز هوشمند در تیم فجر سپاسی بازی کردند.

تیم فوتبال خونه به خونه بابل دیگر نماینده مازندران در لیگ دسته اول فوتبال در دیدار خارج از خانه برابر اکسین البرز با نتیحه مساوی صفر متوقف شد.