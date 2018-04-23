  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۳۰

عملیات اجرایی ساختمان سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی آغاز شد

عملیات اجرایی ساختمان سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی آغاز شد

دشتی- عملیات اجرایی ساختمان سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در این مراسم  ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالروز تأسیس سپاه پاسداران اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت شش هکتار و زیربنایی که متناسب با نیاز ناحیه مقاومت در عرصه‌های مختلف است، ساخته می‌شود.

سردار علی رزمجو با بیان اینکه این پروژه طی دو سال انجام می شود، افزود: امیدواریم در فاصله زمانی دو ساله، این پروژه به بهترین وجه برای پایگاه شهدا، رزمنده‌ها و کسانی که در راستای دفاع از خاک‌ریزهای اصلی انقلاب اسلامی در شهرستان دشتی تلاش می‌کنند، تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

رزمجو تصریح کرد: در چهل‌سالگی انقلاب به سر می‌بریم و خدا را شاکر و سپاسگزاریم که این انقلاب با رهبری حضرت امام (ره) در زمان حیاتشان و پس‌ از آن توسط مقام معظم رهبری،مردم و نیروهای مسلح دفاع می‌شود.

کد مطلب 4279173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها