به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بحرانی عصر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان جم اظهار داشت: باید با مردم شفاف سخن بگوییم و واقعیت های موجود را اعلام کنیم. بخشی از مطالبات مردم از مخابرات با مفاد پروانه بهره برداری و تعهدات مخابرات مغایرت دارد.

این مسئول با بیان اینکه بخشی از مطالبات مردم فراتر از تعهدات مخابرات است گفت: یکی از پروژه‌های مهم مخابراتی FTTH است که فقط در مراکز استان‌ها اجرایی شده اما برای اولین بار در شهر جم در حال اجراست.

خریداری تجهیزات مخابرات جم

بحرانی تصریح کرد: اولویت مخابرات استان همواره رفع مشکلات مخابراتی شهرستان جم بوده است و در بروز رسانی وضعیت تلفن ها، جم در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل مخابرات استان بوشهر اظهار داشت: در گذشته تعدادی از روستاهای جم به تلفن ثابت وایرلس مجهز بود که مورد پسند مردم واقع نشد و طبق تعهدات مخابرات، آمادگی ارائه خدمات voice به روستاها را داریم.

وی با بیان اینکه برای احداث یک ساختمان ۱۸ متری با محدودیت‌های جدی روبرو هستیم گفت: ساختمان مخابرات جم را به اتمام رساندیم. تجهیزات مورد نیاز ساختمان جدید مخابرات جم خریداری شده و آماده تخصیص است.

استفاده از تجهیزات نوین

بحرانی افزود: برای ارائه خدمات بهتر به مردم جم تمام تجهیزات جدید است و از تجهیزات قدیمی استفاده نخواهد شد. برای رفع مشکل قطع فیبر نوری، فیبر نوری بک آپ از سمت جاده دوراهک در حال اجرا است و تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل می شود.

وی با تاکید بر همراهی مسئولان برای پایداری ارتباطات جم بیان کرد: برای اتصال فیبر نوری جم به استان فارس هم پیگیری‌هایی انجام شده هر چند اتصال فیبر نوری به استان فارس شرایط خاص خود را داراست.

پهنای باند افزایش می‌یابد

مدیر عامل مخابرات بوشهر با بیان اینکه با وجود آنکه پوشش ارتباطات همراه در روستاها جزء تعهدات مخابرات نیست، تاکید کرد: در سال ها و چند ماه های اخیر، سایت های ارتباطی مختلف در جم اجرا شده یا در حال اجراست.

تصریح کرد: سایت چرموک به تازگی راه اندازی شد و سایت های تنگمان جمال آباد و پشتو هم به زودی راه اندازی می شود. سایت های کوهچر و دره بان نیز در برنامه اجرا قرار دارد.

بهبود آنتن‌دهی در روستاها

وی اظهار داشت: یک سایت به روستای بهارستان و یک آنتن همراه اول به روستای کوری حیاتی اضافه شد که در دهستان کوری حیاتی همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم. تلاش می کنیم مشکل ارتباطی دهستان کوری حیاتی رفع شود.

بحرانی یاداور شد: سایت ۳g و ۴g ریز و انارستان در راستای خدمات دهی بهتر به مردم این دو شهر فعال شد. با اطمینان می گویم اقداماتی که در حوزه مخابرات در جم انجام شد قابل مقایسه با هیچ جای دیگر نیست.