بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر عصر امروز دوشنبه به دست سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ویژه رئیس جمهوری مورد بهره برداری قرار گرفت.

بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه با صرف اعتباری بالغ بر ٣٠ میلیارد احداث شده است.

برای تجهیزات پزشکی و اداری این بیمارستان، اعتباری بالغ بر ١٠ میلیارد ریال هزینه شده است.

این بیمارستان با ٢٣ پزشک متخصص برای بیماری‌های کودکان، داخلی، زنان، جراحی، ارتوپدی، عفونی و چشم پزشکی و خدمات پرستاری به مردم این شهرستان خدمات ارائه خواهد داد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به شهرستان آذرشهر از بیمارستان ٦٤ تختخوابی آیت الله عظیمی آذرشهر بازدید و در جریان روند اجرایی پروژه قرار گرفت.

حضور در شورای اداری شهرستان آذرشهر از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به این شهرستان است.