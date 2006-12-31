به گزارش خبرگزاری مهر، بخش زلزله شناسی مرکز ناحیه خودمختار "گوآنگزی" در جنوب چین با ترکیب فناوری مدرن و مسائل طبیعی سیستم خود برای پیش بینی زلزله را ارتقاء بخشید.

به همین منظور کارشناسان این بخش رفتار مارهای محلی مزارع را با استفاده از دوربین های ویدئویی متصل به اینترنت در 24 ساعت روز مورد مطالعه قرار دادند.

بنا بر گزارش چاینادیلی، یافته های این تحقیق نشان داد: مارها در مقایسه با کلیه موجودات روی زمین در مقابل زلزله حساسیت های بیشتری از خود نشان می دهند.

زمانی که وقوع زمین لرزه نزدیک می شود مارها حتی در سرمای زمستان از آشیانه خود بیرون می آیند. چنانچه مقیاس زلزله بالا باشد این موجودات حین فرار خود را به دیوار می کوبند.