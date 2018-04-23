جامعه باید پذیرای ظرفیت و تخصص بانوان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا ملایی عصر دوشنبه در نشست بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا و بانوان دهیار استان در محل سالن پیام زنجان، با بیان این‌که نسبت به حضور بانوان در جامعه، یک معادله دوسویه وجود دارد، افزود: پذیرا بودن جامعه در کنار تخصص و ظرفیت‌های بانوان، دو طرف معادله هستند که باید با یکدیگر در تعادل باشد، به‌گونه‌ای که اگر بانوان وارد حوزه‌های شورا، دهیاری، کارآفرینی و سازمان‌های مردم‌نهاد در سطوح شهری و روستایی می‌شوند باید تخصص‌های لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: این به آن خاطر است که شوراها محل قانون‌نویسی و نهاد نظارتی بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، لذا اعضای شورا باید اشرافیت کامل در حوزه‌های مختلف شهرداری و دهیاری داشته باشند تا بتوان جایگاه رفیع و عالی برای بانوان در رده‌های مختلف شورایی در نظر گرفت.

ملایی با اشاره به اهمیت جایگاه بانوان در جامعه شورایی، دهیاری، کارآفرینی و سازمان‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: وقتی در مورد توسعه همه‌جانبه و پایدار صحبت می‌شود، واضح است که نادیده گرفتن بانوان، خیانت بزرگی در حق این قشر از جامعه محسوب می‌شود.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با تاکید بر این‌که باید زیرساخت‌ها برای حضور بانوان در جامعه فراهم شود، خاطرنشان کرد: این امر، زمانی محقق می‌شود که جامعه، پذیرای بانوان باشد، این در حالی است که میزان و سطح این پذیرایی به عوامل متعددی مانند خانواده، آموزش‌های رسانه‌ای و مدارس بستگی دارد که فرهنگ حضور بانوان در جامعه را تشکیل می‌دهند.

ملایی با بیان این‌که اگر نگاه ریشه‌ای به خانواده‌های سنتی ایرانی داشته باشیم با خانواده‌های پدرسالار، مواجه می‌شویم که رفتارها بر اساس معیارها و ارزش‌های مردانه شکل گرفته و هدف‌گذاری شده‌ است، افزود: این الگوها اثربخشی بانوان را در رفتارهای بیرونی خانواده کم‌رنگ کرده و بانوان، مسئولیت اندرونی نظیر فرزندآوری و نگه‌داری و تربیت فرزندان را پیدا کرده‌اند که در نوع خود بسیار مهم و در پیشرفت و تعالی جامعه تاثیرگذار است و مردان نیز به سمت فعالیت‌های بیرونی مانند فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی سوق پیدا کرده‌اند که نوعی کم‌توجهی به توانایی‌های جامعه بانوان است.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با بیان این‌که ایجاد فرصت‌های لازم، تاسیس انجمن‌ها و سازمان‌ها برای تجمع زنان و جهت آگاهی از کمیت و کیفیت پتانسیل‌های موجود از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند ما را در جهت ارتقای استفاده از توانمندی و پتانسیل عظیم بانوان کمک کنند، تصریح کرد: در کنار این‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان در جهت آشنایی با حقوق خود و فراهم کردن زمینه خودباوری و آگاهی از توانایی‌ها، راهکارهای موثر دیگری هستند.

ملایی ادامه داد: همچنین برگزاری سمینارهای آموزشی برای مدیران در راستای استفاده از توانمندیهای بانوان و سیاست‌گذاری‌های لازم در سطوح کشوری و استانی نیز یکی دیگر از راهکارها است که در این زمینه، شاهد انتصاب‌ها در حوزه بانوان هستیم.

وی با بیان این‌که معرفی زنان در مقایسه با مدیران هم‌تراز خود، تنظیم کتب درسی متناسب با مسائل روز و تاکید بر مفاهیمی مانند خانواده‌مشارکتی نیز راهکارهایی است که در افزایش میزان حضور بانوان در جامعه کنونی، موثر هستند، ابراز کرد: انجام پژوهش‌های سازمان‌یافته در حوزه اشتغال بانوان، مدیریت و نقش آن‌ها در توسعه پایدار، پیش‌نیاز مدل‌سازی بانوان موفق در جامعه است که اگر توجه ویژه‌ای به حوزه بانوان شود، پیشرفت روزافزونی در جامعه حاصل می‌شود.

ملایی با اشاره به این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد، کاتالیزگرهای مهمی در حوزه مشارکت‌های مردمی و شوراها نیز منجیان مشارکت‌های مردمی هستند، اضافه کرد: جامعه شورایی استان، حدود ۲۰۰۰ نفر عضو در اقصی‌نقاط استان دارد که دائما در ارتباط با مردم شهرها و روستاها هستند و می‌توانند مشارکت مردمی و اعتماد عمومی را افزایش و ارتقا دهند.