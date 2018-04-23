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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱

معاون وزیر صنعت؛

۴۰ هزار واحد صنعتی برای طرح توسعه کار آفرینی شناسایی شد

۴۰ هزار واحد صنعتی برای طرح توسعه کار آفرینی شناسایی شد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران گفت: ۴۰ هزار واحد صنعتی با برش استانی برای طرح توسعه کارآفرینی شناسایی شدند.

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی در نشست مشترک با معاون وزیر توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که با حضور شرکت های استانی برگزار شد افزود : رییس جمهور در شورای عالی اشتغال بر وظیفه صنایع کوچک در اشتغال آفرینی تاکید کرد و اکنون ۴۰ هزار واحد صنعتی با برش استانی برای طرح توسعه کارآفرینی شناسایی شدند.

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تصریح کرد : بالاترین تعداد قراردادهای واگذاری زمین در شهرک های صنعتی در سال ۹۶ امضا شده است.
نجفی اظهار کرد : پویش «بیایید چرخه را بچرخانیم» در راستای حمایت از کالای ایرانی از بهمن ۹۶ اجرا شد و تا کنون اثرات مثبتی در فضای تولید داخلی داشته است.

به گفته وی در آینده اصناف تولیدی و خدماتی نیز در طرح مهارت آموزی و اشتغال روستایی با اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همراه خواهند شد.

کد مطلب 4279244

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