۴۰ هزار واحد صنعتی برای طرح توسعه کار آفرینی شناسایی شد

به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادق نجفی در نشست مشترک با معاون وزیر توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که با حضور شرکت های استانی برگزار شد افزود : رییس جمهور در شورای عالی اشتغال بر وظیفه صنایع کوچک در اشتغال آفرینی تاکید کرد و اکنون ۴۰ هزار واحد صنعتی با برش استانی برای طرح توسعه کارآفرینی شناسایی شدند.

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تصریح کرد : بالاترین تعداد قراردادهای واگذاری زمین در شهرک های صنعتی در سال ۹۶ امضا شده است.

نجفی اظهار کرد : پویش «بیایید چرخه را بچرخانیم» در راستای حمایت از کالای ایرانی از بهمن ۹۶ اجرا شد و تا کنون اثرات مثبتی در فضای تولید داخلی داشته است.

به گفته وی در آینده اصناف تولیدی و خدماتی نیز در طرح مهارت آموزی و اشتغال روستایی با اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همراه خواهند شد.