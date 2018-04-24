سایه و روشن های راه آهن فارس/ قطار شیراز به بنادر متصل شود

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سالها بود که مردم فارس آرزوی شنیدن صدای سوت قطار را در استانشان داشتند، آنها می دانستند که افتتاح راه آهن چه مزیت هایی را می تواند برای استان به ارمغان آورد. از یک سو مردم که می توانستند از خدمات حمل و نقل مسافری بهره ببرد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی که دورنمای راه اهن را در جابجایی بار پیش بینی می کردند.

بالاخره حوالی سال ۱۳۸۸ این استان به شبکه سراسری راه آهن پیوست تا آرزوی چند ده ساله مردم این استان نیز برآورده شود. ایستگاه های مهم و تشکیلاتی فارس شامل شیراز،ایستگاه مرودشت، پیستگاه سعادت شهر، ایستگاه صفاشهر، ایستگاه اقلید، ایستگاه آباده و ایستگاه شهرضا است. اما از همان روزهای افتتاح مشکلات و حرف و حدیث های مختلفی پیرامون این پروژه وجود داشت.

سرعت کم، نا آماده بودن برخی قسمت های خطوط و... باعث میشد که مردم فارس برای استفاده از این خط آهن دچار تردید باشند هرچند که به مرور برخی از این کاستی ها جبران شد اما بازهم مردم از سرعت پایین قطار گلایه داشتند.

اما حالا کارشناسان معتقدند که راه آهنی که صرفا جابجایی مسافران را برای استان انجام می دهد و به هیچکدام از بنادر تجاری کشور نیز متصل نیست، نمی توان بر پایه حمل بار فعالیت کند از این رو بازهم در کارکرد راه آهن استان نمی توان نظر چندان مساعد و مثبتی داشت.

راه آهن شیراز به دلیل اینکه به بنادر مراکز تجاری وصل نیست هیچگونه صرفه اقتصادی برای این استان ندارد نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت راه آهن شیراز گفت: راه آهن شیراز به دلیل اینکه به بنادر مراکز تجاری وصل نیست هیچگونه صرفه اقتصادی برای این استان ندارد.

علی اکبری افزود: در حال حاضر تنها کاری که در خط ریلی استان فارس انجام می شود جابه جایی مسافر است که در بعد اقتصادی هیچ گونه صرفه ای برای توسعه استان فارس ندارد.

وی با اشاره به اینکه جابه جایی مسافر به تنهایی نمی تواند برای استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، ادامه داد: راه آهنی برای توسعه استان موثر است که به بنادر و مراکز تجاری متصل باشد از این رو ضروری است برای توسعه خطوط ریلی استان فارس اقدامات مناسبی انجام شود تا استان توسعه پیدا کند.

این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به پروژه راه آهن شیراز - بوشهر اشاره کرد و افزود: این راه آهن به دلیل اینکه به بندر متصل می شودبرای استان فارس صرفه اقتصادی دارد از این رو در حال حاضر به عنوان یکی از اولویتهای اصلی پیگیری می شود.

وی گفت: هم اکنون سرمایه گذار خارجی برای این پروژه مشخص شده و نیاز به طی شدن تشریفات دارد و به زودی عملیاتی اجرایی شدن آن آغاز می شود.

اکبری با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر خطوط ریلی فارس به بنادر متصل شود، گفت: راه آهن شیراز بوشهر و شیراز -گل گهر یا همان سیرجان اگر راه اندازی شود می تواند در توسعه استان تاثیرگذار باشد البته راه اهن شیراز - گل گهر به دلیل کوهستانی بودن به هزینه زیادی نیازمند است اما راه آهن شیراز - بوشهر کم هزینه تر است.

وی با اشاره به وضعیت راه آهن شیراز - تهران نیز بیان کرد: متاسفانه این خط ریلی هم به دلیل استاندارد، هم به دلیل سرعت و کیفیت مناسب نیست از این رو باید در این رابطه نیز تدابیری اتخاذ شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون خط سریع السیر تهران - اصفهان در حالی در دستور کار است که استان فارس همچنان در خطوط ریلی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن رد برخی اظهارنظرات مبنی بر اینکه خط ریلی فارس صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: خطوط ریلی یکی از ارکان توسعه است و نباید این ادعا را داشت که در حوزه اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

عنایت الله رحیمی افزود: یکی از مزیتهای استفاده از قطار کاهش کشته های ناشی از تصادفات رانندکی است که هر کشته برای کشور حدود دو میلیارد تومان هزینه دارد.

خط ریلی فارس دارای اهمیت است

وی با اشاره به اینکه خط ریلی استان از جنبه های مختلف برای فارس دارای اهمیت است، ادامه داد: علاوه بر کاهش کشته های تصادفات استفاده از قطار در کاهش سوخت و در نهایت هوای پاک موثر است درست است که تاکنون این موضوع از نظر اقتصادی محاسه نشده اما اهمیت زیادی دارد.

معاون عمرانی استانداری فارس افزود: البته درست است که راه آهن باید بر پایه بار هم باشد اما نباید از جابه جایی مسافران نیز غافل بود البته باید تلاش کند که ترکیبی از این دو موضوع باشد.

وی بیان کرد: در استان فارس در حوزه جابه جایی بار با خطوط ریلی نیز اقدامات خوبی انجام شده که به عنوان نمونه می توان به حمل ۷۰ هزار تن گندم و انتقال به سیلوی سیوند توسط واگنهای راه اهن در سال گذشته اشاره کرد.

رحیمی افزود: علاوه بر این در سال گذشته تعداد زیادی خودرو مربوط به شرکتهای خودرو سازی تهران سال گذشته توسط واگنهای راه آهن شیراز برای انتقال به جنوب کشور جابه جا شد.

وی افزود: همچنین به دنبال این هستیم که ایستگاهی برای دپوی خاکهای نسور آباده نزدیک سورمق توسط بخش خصوصی راه اندازی کنیم که جابه جایی آن واگن ها انجام می شود علاوه بر این راه انداز ایستگاهی برای حمل تولیدات پتروشیمی نیز در دستور کار است که این جابه جایی نیز با واگن انجام می شود.

عملیات اجرایی راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه که فارس را به بندر وصل می کند در دستور کار است معاون عمرانی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های ریلی استان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی راه آهن شیراز - بوشهر - عسلویه که فارس را به بندر وصل می کند در دستور کار است و در حال حاضر سرمایه گذار داخلی و خارجی برای آن مشخص شده و امیدواریم که بتوانیم سال ۹۷ کلنگ شروع به کار آن را زمین بزنیم.

رحیمی ادامه داد: با راه اندازی این خط ریلی به طور حتم برای توسعه استان گام مهمی برداشته شده و در حوزه جابه جایی بار پتروشیمی از عسلویه نیز موثر است.

وی پیرامون آخرین وضعیت راه آهن شیراز - گل گهر نیز بیان کرد: حدود ۱۹۰ کیلومتر از این راه آهن انجام شده است همچنین قطعه سه و چهار شیراز - سروستان و سروستان تا استهبان حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

معاون عمرانی استاندار فارس افزود: هم اکنون مطالعات خط ریلی قطعه یک و دو نی ریز - قطروئیه مطالعات آن در حال انجام است و کارهای تملک نیز در حال پیگیری است.

رحیمی در خصوص راه اهن اقلید - یزد گفت: این پروژه نیز حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که حدود ۲۵ کیلومتر آن در استان فارس است.

به گفته وی مطالعات راه اندازی راه آهن شیراز - اهواز نیز در حال انجام است و راه آهن سروستان- جهرم -بندرعباس امسال اجرایی می شود که این موضوعات به دلیل اتصال فارس به بنادر و مراکز تجاری در توسعه اقتصادی این استان موثر است.