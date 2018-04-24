مرتضی موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون اقدامات اداره کل بهزیستی استان فارس برای درمان معتادان کارتن خواب و متجاهر در این استان گفت: قبل از نوروز یک هزار و ۵۰ معتاد کارتن خواب از سطح شهر شیراز جمع آوری شد و تحت نظارت کمیته ساماندهی معتادان تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: برای جمع آوری این معتادان نیروی انتظامی، بهزیستی، شهرداری، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر و... همکاری داشتند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس ادامه داد: این معتادان پس از جمع آوری تحت غربالگری قرار گرفته و برخی به مرکز ماده ۱۶ و برخی نیز به کمپهای ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی بیان کرد: از تعداد یک هزار و ۵۰ معتاد جمع آوری شده از سطح شهر شیراز ۳۱ نفر زن و مابقی مرد بودند که از این تعداد ۴۰۰ نفر به مرکز ماده ۱۶ برای درمان منتقل شدند.

موسوی با اعلام اینکه ۶۱۹ نفر در کمپهای اعتیاد تحت درمان قرار گرفتند، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۱۰ معتاد در طرح جمع آوری ساماندهی و در مرکز ۱۶ نگهداری می شوند که از این تعداد ۶۰۱ نفر اهل استان فارس و مابقی از استانهای دیگر هستند.

وی ادامه داد: این معتادان تا اخر اردیبهشت ماه در مرامز نگهداری شده و پس از درمان و آموزش مهارتهای اجتماعی و فنی - حرفه ای در بحث اشتغال از مراکز خارج می شوند اما باز هم تحت نظر هستند.

راه اندازی مراکز توانمندسازی معتادان

مدیر کل بهزیستی استان فارس در ادامه از راه اندازی مراکز توانمندسازی معتادان درمان شده خبرداد و گفت: این مرکز به زودی در استان فارس راه اندازی می شود و به عنوان اولین مرکز به شمار می رود.

موسوی بیان کرد: در این مراکز معتادانی که خانواده ندارند نگهداری و تحت حمایت اجتماعی قرار می گیرند.

به گفته وی در این مراکز معتادان درمان شده در بحث اشتغال نیز مورد حمایت قرار می گیرند.

