به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، جزئیات و نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی و دارو را ابلاغ کرد.

سازوکار اختصاص یارانه‌ ارز به برخی کالاها با مصوبه هیات وزیران مشخص شده است.

با این مصوبه، سازمان برنامه بودجه کشور موظف است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه‌گردان در حساب ویژه‌ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح می‌شود، واریز کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم کند که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک یادشده ارسال شود.

براساس مصوبه هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز و در اجرای بند ۱۵ مصوبه ‌شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ۲۲/۱/۹۷ موضوع تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز چهار هزار ریال به ازای هر دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو،جدول توزیع مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نظر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یارانه این اقلام را به ازای هر دلار ۴ هزار ریال در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص‌یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت ‌کند.

براساس این گزارش،۶۳۰۰ میلیارد ریال یارانه‌ ارز برای تامین هفت میلیون تن ذرت، ۴۳۰۰ میلیارد ریال برای تامین دو میلیون و ۵۰۰ هزارتن دانه های روغنی و ۲۳۰۰ میلیارد ریال یارانه‌ ارز برای تامین یک میلیون و ۳۵۰ هزارتن کنجاله سویا اختصاص خواهد یافت.

همچنین،۲۸۵۰ میلیارد ریال برای تامین یک میلیون تن روغن خام،۹۵۰ میلیارد ریال برای تامین ۶۰۰ هزارتن انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه،۷۵۰ میلیارد ریال برای تامین ۱۵ هزارتن بذور،۸۵۰ میلیارد ریال برای تامین دارو،واکسن و مواد ژنتیکی دام و طیور،۷۵۰ میلیارد ریال برای تامین ۳۰ هزارتن گوشت گوسفند و دام زنده و ۷۵۰ میلیارد ریال برای تامین ۳۵ هزارتن سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی در سال ۱۳۹۷ یارانه‌ ارز اختصاص می یابد.