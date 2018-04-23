تخصص و تجربه از ملاک های انتخاب مدیران در استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با بیان اینکه این شهرستان از ادیبان و مفاخر بنامی برخوردار است اظهار داشت: این شهرستان از ظرفیت های فراوانی برای توسعه برخودار است که باید با تلاش و همت شما مدیران این ظرفیت های بالقوه به بالفعل برسد.

وی افزود: شهرستان دشتی به عنوان نگین فرهنگی جنوب معروف است و باید حرفهای زیادی در عرصه فرهنگی و هنری برای گفتن داشته باشد.

خورشیدی با اشاره به تحولات سیاسی در جهان و منطقه گفت: قرار است رئیس جمهور آمریکا در روز ۲۲ اردیبهشت ماه تصمیم خود را اعلام کند که بخشی از موضوع انجام عملیات روانی برای قرار دادن ما و کشور در محاصره نادرست است که امیدواریم نتیجه عملیات روانی به خودشان برگردد و از همین الان نیز زمزمه های مقاومت دیگر کشورها در این تصمیم به گوش می رسد.

وی ادامه داد: به حمد الله در این مدت نیز کشور دستاوردهای زیادی داشته که نابودی داعش، موفقیت دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی از مهمترین آنها به شمار می رود.

خورشیدی بیان کرد: علی رغم همه محدودیت ها و موانع کشور موفقیت های روز افزونی داشته و تهدیدات را تبدیل به فرصت کرده که نتیجه آن رشد اقتصادی بوده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: در سالی قرار داریم که به مدد نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نام ((حمایت از کالای ایرانی)) انتظار داریم در پایان سال نتیجه آن ارتقاء رشد توسعه اقتصادی باشد.

وی بر ضرورت کیفیت و استاندارد کالای ایرانی تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم حمایت عملی از کالای ایرانی وجود داشته باشد باید کیفیت کالای ایرانی نیز بالا برود.

خورشیدی با تاکید بر اینکه مدیران خدمت صادقانه به مردم انجام دهند، یادآور شد: مردم لایق و شایسته ارائه خدمات نیک از سوی مسئولین هستند و این خدمات باید در حد نام بلند مردم باشد و اگر ذره ای غفلت بورزیم نتوانسته ایم حق مردم را برآورده و در راستای عملی شعار سال اقدام کنیم.

وی ضمن تقدیر از تلاش های مهندس بردستانی گفت: به حمد الله مهندس بردستانی با موفقیت و سربلندی این امانت مهم را به عزیز دیگر سپرد و انشالله مهندس منصوری که از نیروهای متخصص در حوزه عمران است با تمام تلاش در جهت خدمت به مردم این شهرستان از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

خورشیدی بر ضرورت تخصص و تجربه در مسئولیت ها تاکید کرد و اظهار کرد: در هر تصدی باید تخصص و دانش مرتبط وجود داشته باشد ولی در دولت گذشته در بحث انتصابات کمتر به تخصص و شایستگی توجه شد.

وی یادآور شد: با توجه به قانون مدیریت جامع خدمات کشوری دستگاههای اجرایی که می خواهند فردی از بیرون بیاورند با رعایت تخصص و تجربه نسبت به شغل تا سقف ۱۵ درصد مجاز هستند.

خورشیدی تصریح کرد: اگر دولت و استاندار بوشهر موفق بوده بواسطه تلاش های شما مدیران دستگاههای اجرایی بوده است و احداث خط راه آهن که از آرزوهای دیرینه مردم استان بوشهر با پیگیری های مهندس گراوند تحقق پیدا کرد.