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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

زلزله ۴.۲ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

زلزله ۴.۲ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

سمنان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان، گفت: زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر شامگاه دوشنبه شهمیرزاد از توابع مهدیشهر را لرزاند.

ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر وقوع زمین لرزه در شهمیرزاد، تاکید کرد: زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۰ شامگاه دوشنبه در ۴۰ کیلومتری شمال سمنان و در ۱۳ کیلومتری شهمیرزاد به وقوع پیوست.

وی افزود: این زلزله در طول جغرافیایی ۵۳.۳۵، عرض جغرافیایی ۳۵.۹۴ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: گزارشی از خرابی و یا خسارات این زمین لرزه مخابره نشده اما برای بررسی بیشتر موضوع هماهنگی های لازمه با فرمانداری مهدیشهر و سمنان در حال انجام است و مردم نباید نگرانی داشته باشند.

این زمین لرزه در ۴۰ کیلومتری سمنان و ۷۴ کیلومتری ساری رخ داده است.

کد مطلب 4279263

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