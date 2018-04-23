زلزله ۴.۲ ریشتری شهمیرزاد را لرزاند

ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر وقوع زمین لرزه در شهمیرزاد، تاکید کرد: زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۰ شامگاه دوشنبه در ۴۰ کیلومتری شمال سمنان و در ۱۳ کیلومتری شهمیرزاد به وقوع پیوست.

وی افزود: این زلزله در طول جغرافیایی ۵۳.۳۵، عرض جغرافیایی ۳۵.۹۴ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: گزارشی از خرابی و یا خسارات این زمین لرزه مخابره نشده اما برای بررسی بیشتر موضوع هماهنگی های لازمه با فرمانداری مهدیشهر و سمنان در حال انجام است و مردم نباید نگرانی داشته باشند.

این زمین لرزه در ۴۰ کیلومتری سمنان و ۷۴ کیلومتری ساری رخ داده است.