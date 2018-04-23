نوسانات ارزی تنها در محدوده ۵ درصد قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مرند و جلفا در مجلس، محمد حسن نژاد درخصوص افزایش قیمت ارز گفت:نوسانات ارزی کشور و تثبیت قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار از موضوعاتی بود که در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مطرح شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی تثبیت نرخ ارز بصورت نسبی اقدام مناسبی ارزیابی می شود، ادامه داد:در نظر گرفتن سامانه‌ی متشکل نسبت به تخصیص ارز برای بخش تولید می تواند در ایجاد تعادل در بازار موثر باشد.

تاکید بر لزوم مقابله با رانت ارزی

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم مقابله با رانت ارزی ادامه داد:بازار ارز نمی تواند بازار مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب شود چرا که این امکان وجود دارد اصطلاحا بحث خواب سرمایه پیش بیاید.

حسن نژاد در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص موضوع ارائه ارز توسط شرکت های صادراتی تصریح کرد:هدف شرکت های تولید محصولات صادراتی کسب سود از طریق رانت ارزی نیست چرا که این موضوع موقتی است بنابراین نباید شرکت تولیدی بخواهد از راهکار رانت ارزی به سود دست یابد.

حسن نژاد تصریح کرد:می توان عنوان کرد تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی و در بلبشو ارزی که اتفاق افتاد تصمیم مناسبی بود،نوسان قیمت دلار باید در محدود ۴۲۰۰ تومان از حدود ۵درصد بیشتر نشود چرا که ایجاد ثبات نسبی در بازار یکی از مولفه های ایجاد آرامش در اقتصاد کشور محسوب می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در هر صورت برنامه ریزی های اقتصادی باید جامع باشد و شرایطی نیز فراهم شود که نقدینگی به سوی بخش های مولد اقتصادی مانند بخش تولید و بازارسرمایه سوق داده شود.