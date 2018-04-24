تدوین طرح جامع پدافندغیرعامل کردستان/شناسایی تهدیدات زیستی استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: شرکت مهندسی اندیشه وعمران محیط سال گذشته برنده مناقصه تهیه وتدوین طرح جامع پدافند غیرعامل استان شدند و از فروردین ماه امسال هم کارآنها آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه براساس قرارداد فی مابین طی ۹ ماه آینده تهیه طرح مذکور باید به اتمام برسد، عنوان کرد: اعتبار مصوب شده برای این طرح ۲۵۰ میلیون تومان است که ۵۰ درصد آن توسط سازمان پدافندغیرعامل کشور و ۵۰ درصد مابقی هم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود.

وی به ارائه گزارش عملکرد شورای پدافند غیرعامل استان در طول سال گذشته پرداخت و بیان کرد: ۶ جلسه این شورا در طول سال ۹۶ تشکیل شد که ۴۳ مصوب داشت.

مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری کردستان از جمله برنامه های راهبردی حوزه پدافند غیرعامل استان در سال گذشته را شامل انجام تفاهم نامه همکاری با ادارات مرتبط، پیگیری انجام طرح مطالعاتی جامع پدافند غیرعامل، گسترش و تقویت ارتباط با رسانه ها و برگزاری ۱۹۳ رزمایش ذکر کرد.

رضایی ادامه داد: برگزاری هزار و ۱۸۷ دوره تخصصی، شناسایی تهدیدات زیستی استان در حوزه های انسان، دام و آب وتعیین راه حفاظتی مراکز استان از دیگر برنامه های راهبردی استان در حوزه پدافند غیرعامل بوده است.