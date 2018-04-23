راه اندازی صندوق خطرپذیر برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان بهره مندی شهرستان ها از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی کمتر از پایتخت است اظهار داشت: در راستای اصلاح عدم رقابت پذیری شهرستان ها برخی اقدامات را در استان های کشور آغاز کرده ایم.

وی افزود: هدف و ماموریت صندوق نوآوری و شکوفایی نه تنها توزیع پول بین شهرکت های دانش بنیان نیست بلکه تجار سازی نتیجه تحقیقات شرکت های دانش بنیان، کاربردی نمودن علم و ارتقای اقتصاد دانش بنیان از اهداق این صندوق است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از حمایت شرکت های دانش بنیان و شرکت های زیان ده در راستای تجاری سازی ایده ها خبر داد و گفت: به جهت اینکه استارت آپ ها اینکه شرکت نیستند اما مشمول قانون اند در همین راستا به دنبال دانش بنیان کردن استارت آپ ها نیز هستیم.

سلطانی با تاکید بر اینکه ۲۲۵۹ طرح مصوب شرکت های دانش بنیان در کشور وجود دارد تصریح کرد: متاسفانه تا پایان دولت دهم ریالی تسهیلات به شرکت های دانش بنیان تخصیص نیافته بود ولی دولت تدبیر و امید با توجه به موثر بودن این شرکت ها تسهیلاتی در راستای حمایت از آنها با بهره ۴ درصدی پرداخت می کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند

وی اضافه کرد: خدمات و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان به گونه ای است که هر شرکت دانش بنیان می تواند ۱۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض به جهت حضور در نمایشگاه بین المللی برای صادرات، دریافت استاندارد های خارجی و حضور در جایزه نوآوری و فناوری دریافت کند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از فعالیت ۸۹ شرکت دانش بنیان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: فعالیت ۸۹ شرکت دانش بنیان نسبت به جمعیت آذربایجان شرقی کم است و تاکنون تسهیلاتی که دریافت کرده اند حدود ۴۲ میلیارد تومان بوده در حالی که می بایست ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کردند.

سلطانی صندوق " خطرپذیر " در حوزه شرکت های دانش بنیان با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی ایجاد می شود یادآور شد: این صندوق که ایجاد شده نخستین فعالیت خود را در آذربایجان شرقی آغاز می شود و از دیگر مزیت های صندوق " خطرپذیر " این است که می تواند به شرکت های فناوری تسهیلات پرداخت نماید.