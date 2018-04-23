ضرورت پایبندی همه طرف های برجام ازجمله اروپا وآمریکا به تعهداتشان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در اجلاس عالی رتبه "صلح پایدار" به نیویورک سفر کرده است، با همتای بلژیکی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین در خصوص مهمترین موضوعات روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و بلژیک در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط دوجانبه بویژه افزایش سرمایه گذاری ها در ایران، بر ضرورت پایبندی همه طرف های برجام از جمله اروپا و آمریکا به تعهدات خود، تاکید کردند.

محمدجواد ظریف و همتای بلژیکی همچنین در خصوص مهمترین تحولات منطقه ای از جمله سوریه و یمن تبادل نظر کردند؛ تاکید بر راه حل سیاسی و روند آستانه در خصوص سوریه و لزوم همکاری کشورها برای برقراری صلح و آتش بس در یمن، از جمله مهمترین محورهای این دیدار بود.