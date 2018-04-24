دولت قاطعانه مدیریت بازار ارز رادنبال کند/دشمن درپی توطئه اقتصادی

محمد ابراهیم رضایی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا تصمیمات مطلوبی در حوزه مدیریت ارز گرفته شده است که می طلبد دولت جدی و قاطع بر طبق دستور العمل ابلاغ شده، به این روند ادامه دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در چند سال اخیر مجلس تاکید داشت که دولت کار تک نرخی شدن ارز را انجام دهد، چراکه اختلاف قیمت ها در بازار، زمینه سوء استفاده دلالان و واسطه ها را فراهم می کرد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نگاه دولت به موضوع ارز بر این بود که جریان اقتصادی همراه با دیکته نویسی دولتی نباشد و مسیر خود را ادامه دهد که در واقع یک منطق درست در اقتصاد بود.

رضایی ادامه داد: اگرچه دولت بر آن بود که دخالتی در بازار ارز نداشته باشد، اما با به وجود آمدن وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور که این شرایط از سوی دشمن بر ما تحمیل شد، مجلس به طور جدی و قاطع از دولت خواست که بازار ارز را مدیریت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای خواسته مجلس شورای اسلامی، دولت نیز در این زمینه تصمیمات مفیدی گرفت که تا حدودی وضعیت را ساماندهی کرد که این روند باید تداوم پیدا کند.

وی خاطر نشان ساخت: امید است دولت با جدیت تصمیمات خود را در این رابطه عملی کرده و بازار ارز را به طور قاطع مدیریت کند تا شاهد ثبات در وضعیت این بخش از اقتصاد کشور باشیم.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز دشمن به فشارهای اقتصادی بر کشور روی آورده و توان و انرژی خود را صرف این هدف کرده، بنابراین بسیار ضروری و مهم است که تصمیم گیری های اصولی در حوزه اقتصاد صورت پذیرد.