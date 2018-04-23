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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۳۰

استاندار آذربایجان شرقی:

بخشی از کالاهای بی‌کیفیت نتیجه استفاده از مواد اولیه چینی است

بخشی از کالاهای بی‌کیفیت نتیجه استفاده از مواد اولیه چینی است

تبریز – استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید کارخانه‌های ما از مواد اولیه خارجی مثلا چینی استفاده نکنند، چراکه در این صورت محصول نهایی هم از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش  شامگاه امروز در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان را می‌توان در چند بخش تقسیم کرد و به تناسب آن‌ها راهکارهایی نیز ارائه داد.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند، گفت: تعرفه واردات و صادرات کالا باید به گونه‌ای باشد که کارخانه‌های ما از مواد اولیه خارجی مثلا چینی استفاده نکنند، چراکه در این صورت محصول نهایی هم از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین درباره قوانین اعلام کرد: برای بهبود اوضاع کسب و کار باید توجه ویژه‌ای به قوانین باشد.

وی خاطرنشان کرد: قوانینی که هم‌اکنون در اقتصاد وجود دارد، قوانینی هستند که اگر انرژی بگذاریم و آن‌ها را دقیق اجرا کنیم می‌توانند بسیار اثرگذار واقع شوند.

خدابخش همچنین عنوان کرد: تجار و سرمایه‌داران تبریزی در خارج از کشور نیز سرمایه‌های زیادی دارند و اگر درست اقدام کنیم می‌توانیم سرمایه‌های آنان را در داخل استان جذب و استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه دولت درباره ارز تصمیمات خوبی گرفته است، عنوان کرد: مسئله ارز به راحتی قابل حل است به شرط اینکه تصمیمات خوب دولت تکمیل و اجرا شوند.

کد مطلب 4279288

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