به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپو کالای خارجی در انباری در شهرک صنعتی نظرآباد پیگیری موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در حال بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی بودند که اطلاع یافتند صاحب انبار مذکور قصد دارد یک محموله روغن‌زیتون خارجی را که با یک دستگاه خودرو کامیون از مرزهای غربی کشور بارگیری کرده به انبار موردنظر انتقال و در فرصت مناسب روانه بازار کند.

فرمانده انتظامی البرز تأکید کرد: مأموران با استقرار در محورهای ورودی شهرستان نظرآباد و پایش خودروهای عبوری، خودرو موردنظر را شناسایی و آن را متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو کامیون، تعداد ۳هزار بشکه ۲۰۰ لیتری، درمجموع ۶ هزار لیتر روغن‌زیتون خارجی فاقد مجوز گمرکی کشف و به همراه متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۵۴ میلیارد انواع کالای قاچاق در البرز

فرمانده انتظامی استان البرز بابیان این‌که ارزش کالاهای مکشوفه یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با کالای قاچاق و نام‌گذاری سال جاری به نام "حمایت از کالای ایرانی" مسئولیت پلیس در این خصوص بیش‌ازپیش بوده و برابر دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های صادره به‌صورت کاملاً فعال و جهادی با این پدیده شوم برخورد و فعالیت قاچاقچیان کالا رصد می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، ۵۴ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در استان البرز کشف‌شده است.