۶۶۸ بیمار خاص در زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

خدیجه ابراهیم‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج نوع بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در این میان بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی پیوند کلیه، تالاسمی و سرطان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی اظهار کرد: ۶۶۸ بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد ۲۷۱ بیمار ام اس، پیوند کلیه ۱۲۹، تالاسمی ۲۸، دیالیزی ۱۶۹، هموفیلی ۷۱ و ۳۳۸ نفر هم بیمار سرطانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در ماه بیش از یک میلیون تومان برای بیماران خاص در استان زنجان هزینه می‌شود.

ابراهیم‌خانی از فعالیت ۲۵ دفتر پیشخوان دولت در کل استان زنجان خبر داد و یاد آور شد: در حال حاضر ثبت‌نام جدید برای بیمه همگانی سلامت در استان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: برای بیماران خاص دفترچه صادر می‌شود و این بیماران با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند برای دریافت دفترچه ثبت‌نام کنند و حق بیمه‌ای از این گروه دریافت نمی‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان به بیمه سلامت اتباع بیگانه در استان زنجان خبر داد و گفت: متقاضی ثبت‌نام برای این بیمه در حال حاضر از سوی اتباع بیگانه در استان زنجان وجود ندارد و بیمه سلامت اتباع و مهاجران خارجی در سه دسته آسیب‌پذیر، غیر آسیب‌پذیر و بیمار خاص ارائه می‌شود.