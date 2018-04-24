۹۰ مدال دستاورد بانوان ورزشکار استان مرکزی در سال گذشته

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سال گذشته حدود ۵۵ نفر از ورزشکاران بانوی استان مرکزی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند، که از این تعداد ۱۸ ورزشکار افتخار عضویت در تیم ملی ورزش های مختلف را به دست آوردند و در میادین و صحنه های ورزشی بین المللی، آسیایی و جهانی افتخار آفرین شدند.

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: بانوان ورزشکار استان مرکزی، در رشته های ورزشی چون فوتبال، فوتسال، کبدی، جودو، اسکیت، تیر و کمان، کشتی آلیش و... موفقیت های چشمگیر کسب کردند.

علی بخشی بیان داشت: در کنار ورزش قهرمانی و حضور فعال در میدان های رقابتی، نگاه ویژه ای هم به ورزش همگانی بانوان داریم و در همین ارتباط سعی داریم به نحو احسن جامعه هدف بانوان را به سمت سلامتی، تندرستی و ورزش سوق دهیم.

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: توجه به موضوع اوقات فراغت زنان شاغل پررنگ دیده شده و تحقق بخشیدن به ورزش زنان کارمند و شاغل از جمله برنامه های سال جاری است. امیدواریم ادارات، نهادها و... نسبت به موضوع ورزش بانوان توجه بیشتر نشان دهند.

وی، تعداد ورزشکاران بانوی سازمان یافته را در سال گذشته ۲۶ هزار و ۹۸۰ نفر اعلام کرد و افزود: سعی کردیم در بحث ساماندهی ورزشکاران نگاه ویژه داشته داشته باشیم، چرا که اعتقاد داریم مردم باید به سمت ورزش با هدف سلامت و تندرستی حرکت کنند و این روند باید به صورت ورزش همگانی در جامعه رشد و دنبال شود.

مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: بر همین اساس در سال جاری تا کنون ۲۹هزار و ۳۰۰ ورزشکار سازمان یافته بانو در استان ثبت شده و پیش بینی می کنیم با گسترش ورزش همگانی و قهرمانی تا پایان سال این رقم به ۳۰هزار نفر افزایش پیدا کند.