به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلبی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: کیفیتسنجی آرد کارخانههای استان گلستان به دانشگاه علوم پزشکی گلستان واگذار شد.
وی گفت: این نظارت با همکاری اداره کل استاندارد گلستان انجام میگیرد و آرد تولیدی قبل از انتقال به انبارها و استفاده در بازار در آزمایشگاههای تخصصی با نظارت معاونت غذا و دارو و متخصصان گلستان کیفیتسنجی میشود تا از وجود ذرات غیر گندمی و یا هر نوع آلودگی ایمن شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: کیفیتسنجی آرد سالها است که در استان گلستان انجام نمیشد و همین مسئله موجب شده بود تا کیفیت برخی آردهای توزیعی در بازار مصرف پایین باشد که با اجرای این طرح و تأکید استاندار در خصوص نظارت معاونت غذا و دارو بر آرد تولیدی در استان این مسئله رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: چنانچه در مراحل کیفیتسنجی تشخیص داده شود که آرد تولیدی نامرغوب و غیرقابل استفاده است کارخانه موردنظر تعطیل خواهد شد و در این راه از هیچ خطایی چشمپوشی نمیکنیم چراکه با سلامت شهروندان گلستانی روبرو هستیم.
صلبی در ادامه با اشاره به تخلف داروخانه ها در سطح استان، اظهار کرد:امکان تخلف در تجویز داروی خاص کم است و کمترین تخلف ثبتشده در سازمان نظام پزشکی مربوط به داروخانهها است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان بخشی از مشکلات در بحث داروخانهها را عدم آگاهی دانست و گفت: بخشی از مشکلات غیرقابل کتمان است اما بخشی هم ناشی از عدم آگاهی بیمار است.
وی با بیان اینکه در خصوص داروخانهها سختترین نظارتها انجام میشود، افزود: با توجه به اینکه در این بحث ارگانهایی همچون تعزیرات حکومتی، استاندارد، بخش خصوصی و دولتی نظارت بر داروخانهها را بر عهدهدارند اعلام شد اگر با متخلفان برخورد نشود طبق مقررات با آنها برخورد خواهیم کرد.
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