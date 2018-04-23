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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۰:۱۸

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

علوم پزشکی گلستان بر کیفیت سلامت آرد استان نظارت می‌کند

علوم پزشکی گلستان بر کیفیت سلامت آرد استان نظارت می‌کند

گرگان- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: نظارت بر کیفیت سلامت آرد تولیدی در استان گلستان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان گذاشته‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلبی، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: کیفیت‌سنجی آرد کارخانه‌های استان گلستان به دانشگاه علوم پزشکی گلستان واگذار شد.

وی گفت: این نظارت با همکاری اداره کل استاندارد گلستان انجام می‌گیرد و آرد تولیدی قبل از انتقال به انبارها و استفاده در بازار در آزمایشگاه‌های تخصصی با نظارت معاونت غذا و دارو و متخصصان گلستان کیفیت‌سنجی می‌شود تا از وجود ذرات غیر گندمی و یا هر نوع آلودگی ایمن شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: کیفیت‌سنجی آرد سال‌ها است که در استان گلستان انجام نمی‌شد و همین مسئله موجب شده بود تا کیفیت برخی آردهای توزیعی در بازار مصرف پایین باشد که با اجرای این طرح و تأکید استاندار در خصوص نظارت معاونت غذا و دارو بر آرد تولیدی در استان این مسئله رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه در مراحل کیفیت‌سنجی تشخیص داده شود که آرد تولیدی نامرغوب و غیرقابل استفاده است کارخانه موردنظر تعطیل خواهد شد و در این راه از هیچ خطایی چشم‌پوشی نمی‌کنیم چراکه با سلامت شهروندان گلستانی روبرو هستیم.

صلبی در ادامه با اشاره به تخلف داروخانه ها در سطح استان، اظهار کرد:امکان تخلف در تجویز داروی خاص کم است و کمترین تخلف ثبت‌شده در سازمان نظام پزشکی مربوط به داروخانه‌ها است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان بخشی از مشکلات در بحث داروخانه‌ها را عدم آگاهی دانست و گفت: بخشی از مشکلات غیرقابل کتمان است اما بخشی هم ناشی از عدم آگاهی بیمار است.

وی با بیان اینکه در خصوص داروخانه‌ها سخت‌ترین نظارت‌ها انجام می‌شود، افزود:  با توجه به اینکه در این بحث ارگان‌هایی همچون تعزیرات حکومتی، استاندارد، بخش خصوصی و دولتی نظارت بر داروخانه‌ها را بر عهده‌دارند اعلام شد اگر با متخلفان برخورد نشود طبق مقررات با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 4279306

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