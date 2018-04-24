جشنواره و گردهمایی کونگ فوکاران در شهر یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد شامگاه دوشنبه در این آیین گفت: برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای توسعه ورزش استان انجام شده است.

محمد تقی علوی افزود: در همین راستا برنامه ریزی برای کسب سهمیه و اعزام ورزشکاران استان به مسابقات ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی عملیاتی شده است و ۱۱ ورزشکار استان موفق به کسب جواز حضور در این مسابقات شده اند.

علوی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار بالایی در بخش های مختلف ورزشی استان وجود دارد، گفت: بیش از ۹۰ پروژه ورزشی در استان در دست اقدام است و با تکمیل و بهره برداری از آنها بر زیرساخت های ورزشی استان افزوده می شود.