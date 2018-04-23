به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ستوده نیا، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تأکید شهردار گرگان مبنی بر استفاده کامل از ظرفیت‌های گردشگری گرگان، تلاش می‌کنیم تا در این مسیر گام برداریم.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های ویژه گرگان محور هزار پیچ است و تلاش می شود تا با ایجاد طرح‌هایی مانند بالون، کایت و زیپ‌لاین از این محور استفاده کنیم.

ستوده نیا با بیان این که هم برای این محور و هم برای دیگر مباحث گردشگری گرگان برنامه‌های خاصی داریم، افزود: بسیار بدیهی است که تداوم برنامه‌های شهرداری در گرو حفظ این ثروت‌های خدادادی است و قطعاً هیچ طرح گردشگری در هیچ نقطه گرگان بدون توجه به اصول لازم اجرا نخواهد شد.