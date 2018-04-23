هیچ اعتصاب و تجمع کارگری سال گذشته در استان صورت نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی‌فر عصر امروز در نشست فعالان سیاسی آذربایجان شرقی که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد، گفت: دولت تدبیر و امید درحالی کشور را درست گرفت که مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در آن موجود بود.

وی ادامه داد: برگزاری انتخاباتی موفق و مشارکت قابل توجه مردم در انتخابات، پایانی نیکو به وضعیت بحرانی کشور در دو دوره انتخابات اخیر بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: مردم استان آذربایجان شرقی نسبت به مسائل عمومی کشور و وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه حساس هستند ولی با این حال شاهد مشارکت ۶۷درصدی مردم استان در دوره یازدهم و ۷۰درصدی در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری بودیم که حضوری معنادار بود.

شهرتی‌فر همچنین تصریح کرد: استان ما با چالش‌های عمده کارگری و واحدهای تولیدی روبه‌رو بود ولی با تدابیر استاندار وقت در سال ۹۶ هیچ اعتصاب و تجمع کارگری در مقابل استانداری و هیچ یک از فرمانداری‌ها صورت نگرفت.

وی در بخشی از سخنان خود توضیح داد: متاسفانه احزاب سیاسی در استان آذربایجان شرقی فعالیت قابل‌توجهی ندارند. ۶۰مورد دفتر احزاب سیاسی مجوزدار حضور دارند که از این تعداد، ۳۵مورد از احزاب تا حدودی فعال هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۵۵کانون صنفی نیز در استان آذربایجان شرقی فعالیت دارند، تاکید کرد: ۶۳۰ان‌جی‌او فعال هم در سطح استان فعالیت دارند که در عرصه خدمات‌رسانی به مردم عمل می‌کنند.