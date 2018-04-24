۴شرط مهم برای اینکه شعار سال فقط «شعار» نماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه دوشنبه در نشست اقتصاد دانش‌بنیان که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: از خطه آذربایجان شرقی همواره شخصیت‌ها و چهره‌های فرهیخته‌ای رشد کرده‌اند و با نوآوری و هوش و ذکاوت خود مدیران خوبی در سطوح مختلف بوده‌اند.

وی ادامه داد: ریشه نوآوری به فکر انسان بازمی‌گردد و مردم آذربایجان شرقی خوشبختانه از این سرمایه به خوبی برخوردارند.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین ۱۵۶ واحد دانشگاهی و تعداد ۲۴۰هزار دانشجو در این استان سرمایه‌های خوب دیگری هستند که خیلی از کشورهای جهان هم سرمایه‌های یک استان ما را ندارند.

وی با اشاره به رتبه پنجم آذربایجان شرقی در اقتصاد دانش‌بنیان، اعلام کرد: اینکه شما به این رتبه قانع نیستید و چشم‌اندازی برای رسیدن به رتبه دوم کشور تدوین کرده‌اید، جای بسی خوشحالی دارد.

واعظی اعلام کرد: ما باید امروز تحولات فناوری و اقتصادی جهان را درک کرده و مطابق با آن‌ها شرایط خودمان را تنظیم کنیم. این را هم باید در نظر داشته باشیم که بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا با پول به رتبه‌های برتر دست نیافته‌اند بلکه با فکر و اندیشه موفق شده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد: یکی از وعده‌های دکتر روحانی که هنوز هم عملی نشده است، اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است که ما برای تحقق این وعده باید بسیار تلاش بکنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اگر بتوانیم بنگاه‌داری دولتی را تعطیل کنیم و نقش وزارت‌خانه‌ها و دولت فقط مدیریت باشد، موفق می‌شویم؛ تا زمانی که دولت با بخش خصوصی رقابت می‌کند، بخش خصوصی به پیروزی نمی‌رسد.

وی در پایان با اشاره به شعار سال نیز تاکید کرد: تا زمانی که در کشور محصول باکیفیت ایرانی با دوام بالا، قیمت ارزان و ذائقه ایرانی تولید نشود، این شعار در حد شعار و حرف خواهند ماند.