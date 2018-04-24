تراکم فروشی آرامش کلان شهرها را بر هم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش نقش معماری در سبک زندگی با حضور اساتید برجسته معماری دوشنبه شب در تالار بهشتی قزوین برگزار شد.

سید محمود کاشانی در این همایش اظهارداشت: در کشورهای پیشرفته شاهد رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی هستیم به همین دلیل چالش های شهری کمتری دارند.

وی اضافه کرد: در این کشورها پروانه های ساختمانی تضمین کننده مقررات شهرسازی است نه این که به عنوان امتیازی از طرف شهرداری ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

کاشانی تصریح کرد: اگر قواعد شهرسازی وضعیت حقوقی به خود بگیرد و رعایت نشود پیامدهای زیادی خواهد داشت.

این حقوقدان اظهارداشت: قوانین شهرسازی ایران هیچ نقصان و کمبودی در مقایسه با قوانین اروپایی ندارد اما در اجرا مشکلات جدی داریم و به شرایط کنونی رسیده ایم که آرامش مردم بر هم خورده است.

وی گفت: در کشور فرانسه در مدت یک قرن اخیر شاهد کاهش جمعیت شهری در پاریس هستیم اما این روند در تهران برعکس بوده و جمعیت چند برابر شده است.

کاشانی تصریح کرد: اگر نتوانیم از توسعه شهرها جلوگیری کنیم و هر چقدر شهرها بزرگ شده و جمعیت بالا برود باید شاهد بزهکاری فراوان باشیم و آرامش جامعه را بر هم خورده ببینیم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: محدود کردن توسعه شهرها به تضمین آرامش شهرها کمک می کند و بزهکاری را کمتر می کند.

وی اضافه کرد: آنچه امروز در حوزه معماری و شهرسازی کشورمان دیده می شود تجاوز آشکار به مقررات شهرسازی است و با تراکم فروشی که از سال ۶۹ در تهران آغاز شد شهردار وقت با افتخار اعلام کرد شهر تهران را با شش میلیارد تومان درآمد تحویل گرفته و به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده است.

کاشانی بیان کرد: شهردار وقت با این کار چوب حراج به مقررات شهرسازی و حق مالکیت مردم زده شد و این رویه در سالهای بعد نیز ادامه یافت و در سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تراکم فروخته شد که یک فاجعه بود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر هم اکثر شهرداری ها ۷۵ درصد درآمد خود را از تراکم فروشی تامین می کنند و متاسفانه هم قوه قضاییه و هم مجلس در برابر این رویه در سالهای گذشته سکوت کردند و شرایط به این وضعیت رسید.

کاشانی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال ۱۹۰۷ جمعیت پاریس ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر بود که این تعداد در سال ۲۰۱۸ به دو میلیون و ۲۱۱ هزار نفر کاهش یافت چون ساخت و سازها ثابت ماند، بنایی تخریب نشد و بازسازی بر اساس معماری اصیل این کشور بود در حالی که تهران قبل از انقلاب ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت داشت که با سیاستهای غلط این جمعیت افزایش یافته و با تراکم فروشی شاهد مهاجرت بی رویه به این شهر هستیم.

وی اظهارداشت: در زمان مرحوم کازرونی وزیر وقت مسکن، طرح ارائه شده با کاهش تراکم فروشی، تعداد جمعیت در هفت میلیون نفر ثابت ماند اما در سال ۸۶ یک طرح جامع غیرقانونی در دولت قبل تصویب شد و وزرای قانون شکن آن را تصویب کردند و جمعیت به ۱۰ میلیون نفر رسید.

این استاد دانشگاه بیان کرد: باید پذیرفت وقتی در سال ۸۶ با طرح جامع و در سال ۹۱ با طرح تفصیلی روبرو شدیم یک فتنه بزرگ در کشور شکل گرفت تا بساط آرامش با شهرسازی غیر اصولی برچیده شود و با این که شورای عالی شهرسازی آن را تصویب کرده اما کار غیرقانونی است و اگر امروز خلاف و جرم در شهرهای بزرگ به وضعیت نگران کننده ای رسیده که دستگاه عابر بانک را هم سرقت می کنند از عواقب همین تفکر و تصمیم گیری است.

کاشانی گفت: امروز ۷۴ درصد جمعیت کشور شهری شده و شهرهای ما کانون ترافیک، آلودگی و جرم و جنایت شده اند و در این وضعیت همه مردم و مسئولان مقصر هستند و باید در برابر این خطای فاحش ایستادگی کنیم و منتظر دولت و مجلس نباشیم و خودمان وارد کار اصلاح شویم.