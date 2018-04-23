منع بکارگیری بازنشستگان در پستهای مدیریتی امتیازی برای جوانان است

امید محدث در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ممنوعیت بکار گیری افراد بازنشسته در معاون وزیر، استاندار ، سفیر، شهردار و پستهای همطراز افزود: با اجرایی شدن این مصوبه استفاده از بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی از قبلی سفرا و شهرداری ها ممنوع می شود.

منع بکارگیری بازنشسته ها در جهت چابک سازی دولت

وی ادامه داد: نظر به اینکه معمولا قوانین عطف به ماسبق نمی شوند، ادامه داد: با اجرای این مصوبه دیگر بازنشستگان نمی توانند پستهای مدیریتی را اشغال کنند.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان با استقبال از مصوبه تاکید کرد: این مصوبه می تواند گام مهمی در بکارگیری جوانان در مسئولیتهای اجرایی باشد. به طور کلی باید مدیران بازنشسته از چرخه مدیریتی خارج شوند تا زمینه برای اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود. افرادی که سابقه کاری بیشاز ۳۰ سال دارند باید از ساختار خارج شوند تا دولت به مست چابک سازی پیش برود.

محدث گفت: این سبب شکل گیری یک انگیزه در جوانان می شود و همچنین به تحقق یکی از مهمترین وعده های رئیس جمهور در خصوص استفاده بیشتر از جوانان در پستهای مدیریتی کمک کند.

شهردار تهران از میان جوانان انتخاب شود

وی اضافه کرد: این مصوبه شهرداری ها را هم شامل می شود، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از کسانی که به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران مطرح شده اند بازنشسته هستند و طبق این مصوبه نمی توانند به عنوان شهردار فعالیت کنند. شهرداری مکلف است این مساله را رعایت کند و اعضای شورای شهر تهران باید این موضوع را لحاظ کنند و اگر بار دیگر شاهد استعفای شهردار این بار به عنوان بازنشسته باشیم هم مردم متضرر می شوند و هم جایگاه شورای شهر متزلزل می شود.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان خاطرنشان کرد: بهتر است شهردار از میان مدیران جوان انتخاب شود زیرا جوانان قابلیت اجرایی بالایی دارند و اعضای معرفی شده ساختار شهر را می شناسند و در حوزه مدیریت شهری سابقه خوبی دارند. مصوبه منع استخدام بازنشستگان یک امتیاز خوب برای جوانان است که شورای شهر باید از این امتیاز به بهترین نحو استفاده کند تا شهروندان هم از این مساله منتفع شوند.