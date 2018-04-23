طرح سفیران سلامت نتایج خوبی در مدارس استان بوشهر داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری عصر دوشنبه در همایش سفیران سلامت دانش آموزی دشتستان اظهار داشت: طرح سفیران سلامت در مدارس استان بوشهر اجرا شده و نتایج بسیار خوبی نیز داشته است.

وی افزود: اقدامات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان در بحث طرح سفیران سلامت بسیار ارزشمند است که جا دارد از آنها تشکر کنم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: آموزش دانش آموزان در قالب این طرح بسیار مفید است و باعث افزایش آگاهی آنها در مقابله با بیماری ها و پیشگیری خواهد شد.

توسعه برنامه سلامت دهان و دندان

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دشتستان نیز در این همایش اظهار داشت: سرکار خانم دکتر خویش دوست رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان و همکاران، همکاری بسیار خوبی با آموزش و پرورش شهرستان در زمینه اجرای طرح سفیران سلامت داشته اند که جا دارد از آنها تشکر کنم.

حبیب الله بوستانی افزود: توزیع بیش از ۱۱۷ هزار و ۳۲۶ قرص ویتامین دی و ۱۰۱ هزار ۱۳۶ قرص آهن در مدارس از جمله کارهای انجام شده در قالب این طرح بوده است.

بوستانی ابراز داشت:در بحث سلامت دهان و دندان نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد و دانش آموزان از کلینیک‌های سیار و ثابت دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان برای معاینه و درمان بهره مند شدند.