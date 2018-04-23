محمدرضا ابراهیم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال کم بینایان منتخب استان بوشهر مراحل آماده سازی را پشت سر میگذارد تا به نمایندگی از کشورمان عازم مسابقات چندجانبه اسپانیا شود.

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: اولین بار در ورزش کشور است که یک تیم فوتبال پنچ نفره کم بینایان در کلاس b۲ و b۳ به مسابقات بین المللی اعزام می شود.

وی افزود: به همین منظور و برای تقویت هرچه بیشتر تیم منتخب استان بوشهر و با همکاری و همت اداره کل ورزش و جوانان، اردوی آماده سازی به مدت یک هفته در بندر کنگان برگزار شد.

رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان استان بوشهر گفت: شرایط تیم در وضعیت خوبی است و با اردوی برگزار شده زیر نظر محمد ابراهیم زاده مطلق به عنوان سرمربی تیم، به مرز آمادگی کامل نزدیک شده‌ایم.

ابراهیم زاده ضمن تقدیر از حمایت‌های همه جانبه فتح‌الله نوروزی فرماندار شهرستان کنگان برای مهیا کردن امکانات برگزاری اردوی آماده سازی در بندر کنگان، تصریح کرد: امیدواریم با تلاش بازیکنان و کادر فنی، تیم فوتبال پنج نفره استان که با تعداد ۱۴ نفر در ۲۱ اردیبهشت ماه به مسابقات بین المللی اسپانیا اعزام می‌شود، به مقامی شایسته مردم استان بوشهر و کشور عزیزمان دست یابد.