به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقدس عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: در طرح تحول سلامت، روند تکمیل و تجهیز بیمارستان اهرم در بین بیمارستان‌های استان با روند کندتری پیش رفته است که اکنون عملیات فیزیکی و ساختمانی آن به اتمام رسیده و فقط خرید بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز آن باقی مانده است.

مقدس با بیان اینکه کمک دو میلیاردی استاندار بوشهر به بیمارستان اهرم همچنان محقق نشده است، عنوان داشت: برای اولین بار در اهرم، دکتر متخصص زنان و زایمان را به خدمات درمانی و پزشکی بیمارستان اهرم اضافه کرده ایم.

افزودن بخش‌های جدید به بیمارستان اهرم

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان از افزودن بخش های «آی سی یو» و «سی س ی یو» به فاز اول بیمارستان اهرم خبر داد.

وی در خصوص موضوعات پسماند، دام‌ها و سگ‌های ولگرد، با اشاره به اهمیت این موضوعات گفت: برای ساماندهی این موضوعات نیاز به کمک و برنامه ریزی همه ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و بنده مجددا در کارگروه سلامت شهرستان، این موارد را به شکل جدی مطرح خواهم کرد.

وی افزود: در سال گذشته ۷۶ مورد حیوان گزیدگی داشتیم که بیشتر آنها نیز توسط سگ بوده است؛ که این آمار بالایی محسوب می‌شود. همچنین در بحث نگهداری دام‌ها در سطح شهرها و روستاها، اگر شاکی خصوصی داشته باشیم، پرونده را به نهادهای قضایی معرفی کرده و قطعا با جریمه روبرو خواهند شد.

ورود فاضلاب بوشهر به بخش دلوار

مقدس اضافه کرد: فاضلاب بوشهر وارد بخش شمالی دلوار می شود که برای روستاهای آن منطقه خطرناک و مشکل ساز است و نیاز است که محیط زیست در حل و فصل این موضوع، تمهیدات لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه در بخش مرکزی و مرکز شهرستان نیاز به افزایش پزشک متخصص داریم، بیان داشت: با توجه به درخواست های موجود مردم در بخش دلوار، در حال حاضر امکان افزایش پزشک متخصص در این بخش مقدور نیست.

رئیس شبکه بهداشت و درمان تنگستان، با توجه به مراجعه زیاد روستائیان به بیمارستان اهرم تصریح کرد: همه مراکز درمانی شهرستان، به شکل شبانه روزی و با حضور پرشکان مختلف در حال خدمت رسانی اند و نیازی به مراجعه روستاییان و طی مسیر کردن آنها برای مراجعه به بیمارستان اهرم نیست.

مقدس در خصوص پارکینگ بیمارستان اهرم گفت: ما نیز همچون شهروندان در مسیر ورودی بیمارستان سردرگم هستیم، به همین دلیل طرح پیشنهادی خود را طراحی کردیم، اما بدلیل کمبود اعتبار فعلا قابل اجرا نیست. در حال حاضر پارکینگ جلوی درب ورودی بیمارستان را با کمک شهرداری ساماندهی شده است که مردم می توانند برای تسهیل تردد در بیمارستان، از این پارکینگ استفاده کنند.