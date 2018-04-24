انتقاد از بی توجهی به معماری کردستان/کتاب معماری ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله سوم اردیبهشت ماه مصادف با بزرگداشت شیخ بهایی به عنوان روز معمار نام گذاری شده است.

به همین ترتیب شامگاه دوشنبه همایش روز معمار در سنندج به همت انجمن معماری استان کردستان و تنی چند از فعالان این عرصه با استقبال بی نظیر مردم و دانشجویان و حضور مسئولان در سینما بهمن سنندج برگزار شد.

از مهمترین اتفاقاتی که در این مراسم رویداد؛ رونمایی از کتاب معماری ایران از دوره صفوی تا عصر حاضر نوشته ابراهیم زارعی فرماندار سنندج بود که در آن به معماری شهر سنندج نیز اشاره شده است.

عدم توجه به معماری کردستان در تاریخ ایران

ابراهیم زارعی در این همایش گفت: معماران همیشه از نقش آفرین ترین افراد برای حاکمان کشور بودند و این نماد قدرت حاکمان در گذشته بود.

فرماندار سنندج اظهار کرد: در گذشته به دو گروه مهندس می گفتند؛ اولی کسانی که آب را از زیر زمین بدون هیچ پمپاژی انتقال می دادند و دوم معماران بودند که به آنها مهندس می گفتند که با توجه به کتیبه های تاریخی می توان این صحبت را اثبات کرد.

وی افزود:‌ کردستان اهمیت خاصی در تاریخ معماری ایران دارد اما به ثبت آنها توجه نشده و در گذشته به صورت استاد شاگردی آموزش ها انتقال پیدا می کرد و ثبت نمی شد.

زارعی با بیان اینکه کردستان بعد از اصفهان پایتخت اُروسی سازی جهان است، گفت: موزه سنندج و عمارت آصف دیوان از نمونه این اُروسی های منحصر به فرد است که به دوره صفویه باز می گردد.

علم در ایران به نسبت گذشته افول داشته است

رحمت صادقی نیز در این همایش گفت: حضور پر رنگ شما در این مراسم نشان از اهمیت قائل بودن شما نسبت روز معمار و هنرمندان است.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان عنوان کرد:‌ ایران سرزمین بزرگان و هنرمندان جهان بود اما این راه ادامه پیدا نکرد و اکنون شاهد دوران افول علم در ایران به نسبت گذشته هستیم.

وی افزود : باید آسیب شناسی کرد که چرا اکنون فعالیت ها و انجام کار های ماندگار به نسبت گذشته کم رنگ شده است.

صادقی گفت:‌ نباید مبهوط در گذشته ماند بلکه باید تلاش کرد که پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و بهتر از گذشته شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان اظهار کرد: ‌54 درصد از شرکت کنندگان کنکور سراسری ۹۷ از رشته تجربی هستند و ۴۶ درصد باقی مانده شرکت کنندگان رشته های ریاضی، هنر و فنی هستند که این خود یک آسیب است که باید آسیب شناسی شود و چاره ای برای آن اندیشید.

محدودیت های موجود انعطاف کاری را از مهندسین معمار گرفته است

حشمت الله صیدی نیز در این جلسه اظهار کرد: معماری بیش از اینکه تکنیک باشد هنر و فرد است و آن را مادر هنر ها می دانند.

شهردار سنندج عنوان کرد: بشر از بدو خلقت نیازمند درست کردن بنا ها بوده اند که تا به امروز تکامل پیدا کرده است.

وی افزود:‌ معماری هویت فردی و شهری جامعه ها را نشان می دهد و باید پاسخگو نیاز های جامعه باشد.

صیدی گفت: در گذشته فرهنگ ثبات بیشتری داشت و تحولات قرن اخیر امروز بسیار بر فرهنگ ما به ویژه معماری تاثیر گذاشت.

شهردار سنندج عنوان کرد:‌ مشکلات و محدودیت های موجود انعطاف در کار را از مهندسین معمار گرفته است و همه با مشکلات این قشر آشنا هستیم.

وی افزود: ساخت و ساز های غیر مجاز انرژی های دستگاه های دولتی را گرفته که از شما می خواهیم که به کمک شهرداری بیایید تا جلو ساخت و ساز های این چنین گرفته شود.

اجرای آهنگ توسط خواننده محبوب کرد عادل نادری و اجرای گروه نمایش که از دانشجویان رشته معماری بودند از دیگر بخش های این همایش بود.

در پایان نیز ار فعالان رشته معماری، اساتید دانشگاه و دانشجویان برتر این رشته با لوح سپاس و تندیسی تقدیر به عمل آمد.