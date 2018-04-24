قیمت نفت با وحشت از تحریم ایران رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز نوشت: روز دوشنبه پس از این‌که ایران امیدها برای این که توافق کاهش تولید اوپک تمدید شود را کمرنگ کرد، شاخص نفت برنت در دادوستدهای پرنوسان، دوباره مثبت شد. وحشت از این‌که تحریم‌های مجدد آمریکا، تولید ایران را کاهش دهد، قیمت‌ها را تقویت کرد.

فیل فیلین، تحلیل‌گر گروه پرایس‌فیوچرز، می‌گوید: قیمت‌ها توییت به توییت تغییر می‌کنند. او می‌گوید بازارها در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکا و اوپک، بالاوپایین می‌شوند.

بازارها در ابتدا با ترس از بازگشت عرضه اضافی، سقوط کردند. وب‌سایت رسمی وزارت نفت ایران گزارش داد، وزیر نفت، بیژن زنگنه، گفته است، درصورتی‌که قیمت‌ها تقویت شده باشند، نیازی به تمدید توافق بین اعضای اوپک و تولیدکنندگان متحد آنها وجود ندارد.

پس از این که بازارها با وحشت از این گزارش واکنش نشان دادند، به گفته فلین، با تمرکز سرمایه‌گذاران بر این که حتی اگر ایران بیش از سقف توافق اوپک تولید کند، با تحریم‌های آمریکا از میزان تولید آن کاسته خواهد شد، قیمت‌ها دوباره تقویت شدند.

همچنین با گزارش شرکت تامین اطلاعات انرژی گن‌اسکیپ، که نشان می‌داد میزان ذخایر انبارها در مرکز انبارهای کوشینگ در اوکلاهاما، کاهش یافته است، قیمت‌ها بالا رفت.

تا ساعت ۱:۲۱ بامداد سه‌شنبه به وقت تهران، قیمت نفت خام برنت با ۶۵ سنت، یا ۰.۹ درصد، افزایش در ۷۴.۷۱ دلار برای هر بشکه بسته شد. قیمت نفت برنت پس از انتشار سخنان زنگنه تا ۷۳.۱۳ دلار هم سقوط کرده بود.

قیمت هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، با ۲۴ سنت افزایش در ۶۸.۶۴ دلار بسته شد. این شاخص در پایین‌ترین قیمت امروز خود، در بشکه‌ای ۶۷.۱۴ دلار معامله شد.

تفاوت قیمت ۲ شاخص نفتی به بیشترین میزان خود از ۸ ژانویه تا کنون رسیده است.

در معاملات پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت شاخص برنت همچنان بالاتر رفت و حتی تا رکورد خارق‌العاده ۷۵.۰۸ دلار برای هر بشکه، هم رشد کرد.

از اوایل ۲۰۱۷، اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیر اوپک، برای از بین بردن شرایط اشباع بازارها، تولید خود را محدود کرده‌اند. این توافق تا پایان ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.

استراتژیست بازار جهانی مدیریت سرمایه جی‌پی‌مورگان، کری کریگ، می‌گوید: فشار بالا برنده قیمت‌ها ناشی از تحریم‌های آمریکا بر علیه کشورهای کلیدی صادرکننده نفت، همچون ونزوئلا، روسیه و ایران، است.