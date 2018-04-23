گوترش خواستار تحقیق فوری درباره جنایت عربستان در حجه یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ای که استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل منتشر کرد، آمده است: همه طرف های درگیر در یمن باید در چارچوب قانون بین المللی حقوق بشر برای حمایت از غیرنظامیان و زیرساخت ها متعهد باشند.
آنتونیو گوترش همچنین با خانواده های جان باختگان این جنایت ابراز همدردی کرده است.
جنگنده های متجاوز سعودی شنبه شب در دو حمله پیاپی به یک روستا در استان حجه در غرب یمن یک مراسم عروسی را به خاک و خون کشیدند.
جنگنده های عربستان پس از بمباران متعدد محل حادثه، مانع ورود گروه های امداد و نجات به روستای آسیب دیده و انتقال مجروحان به بیمارستان شدند.
این حمله دستکم 33 کشته برجا گذاشت . حدود 30 تن از زخمی های این حادثه کودک هستند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره جنایت شنبه شب جنگنده های سعودی در حمله به مراسم عروسی در حجه یمن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ای که استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل منتشر کرد، آمده است: همه طرف های درگیر در یمن باید در چارچوب قانون بین المللی حقوق بشر برای حمایت از غیرنظامیان و زیرساخت ها متعهد باشند.
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