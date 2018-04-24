به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی شامگاه دیروز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب، از عدم تشکیل جلسات اداری در کشور انتقاد کرد و افزود: از جمله اشکالاتی که بیشتر به چشم می‌خورد عدم تشکیل به‌موقع جلسات اداری در کشور بوده که امیدواریم بتوانیم این مشکل جزئی را حل کنیم.

وزیر دادگستری بر لزوم حفظ اتحاد و یکپارچگی در بین تمامی آحاد مردم تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم عدم تحمل همدیگر است این در حالی است که اگر همه در کنار همدیگر باشیم شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در حفظ اصول، معیارها، دین، نظام، تمامیت و استقلال کشور، عزت و رهبری نه‌تنها اختلافی با همدیگر نداریم و با توجه به توطئه دشمن به جهت ایجاد اختلاف بین اقوام و مردم و مسئولان، شرایط ایجاب می‌کند تا با حفظ اتحاد و همدلی در حول محور رهبری حرکت کنیم.

مشکلات شهرستان ها را به رئیس جمهور منتقل می کنم

آوایی بابیان اینکه در سطح کشور خدمات گسترده‌ای برای رفاه و آسایش مردم انجام‌گرفته است، بیان داشت: علی‌رغم این خدمات، گاهی شاهد هستیم که برخی افراد برای بی‌اعتبار کردن از همدیگر سبقت می‌گیرند و نتیجه این اقدام جز اینکه مردم را بی‌اعتماد کند، ندارد.

وزیر دادگستری ابراز داشت: در شرایط فعلی لازم است تا همه به‌خصوص مسئولان با بالابردن سعه‌صدر ، خدمت بی‌منت را در اولویت قرار دهند و با برخوردهای مناسب در جهت حل و فصل مشکلات مردم باشند.

وی با تأکید بر اینکه مشکلاتی که در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مطرح‌شده را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم گفت: هدف رئیس‌جمهوری و هیأت دولت از سفر به استان آذربایجان شرقی شنیدن مشکلات مردم بوده و یقین بدانید دولت در حل مشکلات ذره‌ای تعلل نمی‌کند.

گفتنی است وزیر دادگستری پیش از حضور در شورای اداری شهرستان بناب، با حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا از مجتمع فولاد این شهرستان بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفت.