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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۷

وزیر دادگستری:

برخی‌ برای بی‌اعتبار کردن دولت از همدیگر سبقت می‌گیرند

برخی‌ برای بی‌اعتبار کردن دولت از همدیگر سبقت می‌گیرند

تبریز - وزیر دادگستری گفت: علی‌رغم خدمات گسترده در کشور، گاهی شاهد هستیم که برخی برای بی‌اعتبار دولت کردن از همدیگر سبقت می‌گیرند و نتیجه این اقدام جز بی‌اعتمادی مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی شامگاه دیروز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب، از عدم تشکیل جلسات اداری در کشور انتقاد کرد و افزود: از جمله اشکالاتی که بیشتر به چشم می‌خورد عدم تشکیل به‌موقع جلسات اداری در کشور بوده که امیدواریم بتوانیم این مشکل جزئی را حل کنیم.

وزیر دادگستری بر لزوم حفظ اتحاد و یکپارچگی در بین تمامی آحاد مردم تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم عدم تحمل همدیگر است این در حالی است که اگر همه در کنار همدیگر باشیم شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در حفظ اصول، معیارها، دین، نظام، تمامیت و استقلال کشور، عزت و رهبری نه‌تنها اختلافی با همدیگر نداریم و با توجه به توطئه دشمن به جهت ایجاد اختلاف بین اقوام و مردم و مسئولان، شرایط ایجاب می‌کند تا با حفظ اتحاد و همدلی در حول محور رهبری حرکت کنیم.

مشکلات شهرستان ها را به رئیس جمهور منتقل می کنم

آوایی بابیان اینکه در سطح کشور خدمات گسترده‌ای برای رفاه و آسایش مردم انجام‌گرفته است، بیان داشت: علی‌رغم این خدمات، گاهی شاهد هستیم که برخی افراد برای بی‌اعتبار کردن از همدیگر سبقت می‌گیرند و نتیجه این اقدام جز اینکه مردم را بی‌اعتماد کند، ندارد.

وزیر دادگستری ابراز داشت: در شرایط فعلی لازم است تا همه به‌خصوص مسئولان با بالابردن سعه‌صدر ، خدمت بی‌منت را در اولویت قرار دهند و با برخوردهای مناسب در جهت حل و فصل مشکلات مردم باشند.

وی با تأکید بر اینکه مشکلاتی که در شهرستان‌های آذربایجان شرقی مطرح‌شده را به رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم گفت: هدف رئیس‌جمهوری و هیأت دولت از سفر به استان آذربایجان شرقی شنیدن مشکلات مردم بوده و یقین بدانید دولت در حل مشکلات ذره‌ای تعلل نمی‌کند.

گفتنی است وزیر دادگستری پیش از حضور در شورای اداری شهرستان بناب، با حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا از مجتمع فولاد این شهرستان بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفت.

کد مطلب 4279339

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