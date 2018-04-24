به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز دوشنبه به وقت آمریکا (بامداد سه‌شنبه به وقت تهران)، درحالی که با ظهور نشانه‌هایی از افت تقاضا برای تلفن هوشمند، سهام تکنولوژی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و اوج گرفتن سود اوراق قرضه تقاضا برای سهام را کاهش داده و خوش‌بینی نسبت به اعلام درآمدهای شرکت‌ها را خنثی کرده است، شاخص‌های وال‌استریت به منطقه منفی سقوط کردند.

پیش از آغاز هفته بزرگ اعلام درآمدهای شرکت‌های بخش تکنولوژی، این بخش با افت خود هر سه شاخص مهم وال‌استریت را به پایین کشید. پس از این که بزرگترین پیمانکار سازنده تراشه حافظه، شرکت تولید نیمه‌رسانای تایوان، به علت تقاضای کمتر تلفن هوشمند، هدف درآمدی امسال خود را کاهش داد، سهام شرکت‌های سازنده تراشه حافظه سقوط کرد.

با نگرانی از رشد عرضه اوراق قرضه دولتی و شتاب گرفتن تورم، نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین میزان خود از ۲۰۱۴ تا کنون رسید.

درحالی‌که بالا رفتن نرخ سود اوراق باعث شده است سرمایه‌گذاران از بازار سهام روگردان شوند، اما فصل اعلام درآمدها که بسیار موفق بوده است، به بازار سهام اعتماد به نفس داده است.

استیون بافیکو، مدیر اجرایی ارشد شرکت فور وود کپیتال پارتنرز در نیویورک می‌گوید: درآمدها بسیار خوب هستند و در خیلی از موارد از سطح انتظار بازار هم فراتر بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد به طور کلی تقویت شده است و ما شاهد احتمال رشد اقتصادی بیش از حد انتظار هستیم.

تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند درآمدهای شرکت‌های تحت شاخص اس‌اندپی ۵۰۰، در ربع اول امسال نزدیک ۲۰ درصد رشد کنند که بر طبق داده‌های تامپسون رویترز، این قدرتمندترین نمایش آنها در ۷ سال اخیر است.

در ساعت ۲:۳۳ بامداد سه‌شنبه به وقت تهران، شاخص صنعتی داوجونز ۵۸.۳۳ واحد یا ۰.۲۴ درصد افت کرد و به سطح ۲۴۴۰۴.۶۱ واحد رسید. اس‌اندپی ۴.۴۸ واحد یا ۰.۱۷ درصد پایین آمد و به ۲۶۶۵.۶۶ واحد رسید و کامپوزیت نزدک، ۲۷.۷۱ واحد یا ۰.۳۹ درصد کاهش یافت تا به سطح ۷۱۱۸.۴۲ واحد برسد.

از ۱۱ زیرشاخص اس‌اندپی ۵۰۰، تنها بخش ارتباطات و سلامتی در محدوده مثبت قرار گرفتند.