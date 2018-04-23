پومپئو از کمیته روابط خارجی سنا برای تصدی وزارت خارجه رضایت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ مایک پومپئو نامزد پست وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به سختی موافقت کمیته روابط خارجی مجلس سنا را کسب کرد.



این کمیته با 11 رای موافق در برابر 10 مخالف با وزارت پومپئو موافقت کرد. انتظار می رود پومپئو بتواند در رای گیری نشست کلیه اعضای مجلس سنا که همین هفته برگزار می شود؛ رای بیاورد.