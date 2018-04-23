به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ مایک پومپئو نامزد پست وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به سختی موافقت کمیته روابط خارجی مجلس سنا را کسب کرد.
این کمیته با 11 رای موافق در برابر 10 مخالف با وزارت پومپئو موافقت کرد. انتظار می رود پومپئو بتواند در رای گیری نشست کلیه اعضای مجلس سنا که همین هفته برگزار می شود؛ رای بیاورد.
با اختلاف تنها یک رای؛
پومپئو از کمیته روابط خارجی سنا برای تصدی وزارت خارجه رضایت گرفت
مایک پومپئو با اختلاف یک رای و به سختی موافقت کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه این کشور گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز؛ مایک پومپئو نامزد پست وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به سختی موافقت کمیته روابط خارجی مجلس سنا را کسب کرد.
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