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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۷

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

فرهیختگان آذربایجانی نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی کشور دارند

فرهیختگان آذربایجانی نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی کشور دارند

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: خطه آذربایجان بزرگان، فرهیختگان، علما، ادبا و هنرمندان فراوانی دارد که نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی ایران اسلامی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم شامگاه دیروز دوشنبه در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار آذربایجان شرقی بابیان اینکه مردم آذربایجان شرقی آماده استقبال گرم و صمیمی از رئیس جمهور و هیات دولت هستند، اظهار داشت: سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی ارزشمند و برای این استان ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ می تواند به فرصتی طلایی تبدیل شود افزود: حضور شخص رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه رسمی رویداد " تبریز ۲۰۱۸ " نشان می دهد که آذربایجان شرقی برای دولت اهمیت دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور لازم است تا دولت برای رفع مشکلات صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی تمهیداتی اتخاذ کند و انتظارات تجار و فعالان اقتصادی استان از دولت همین است.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: آذربایجان شرقی اقتصاد فعالی دارد و تنها توقع فعالان اقتصادی این استان از دولت، حمایت معنوی و ارائه برخی تسهیلات در زمینه وضع قوانین و ضوابط و مقررات است تا بتوانند در راستای پویایی هرچه بهتر اقتصاد استان و کشور تلاش کنند.

آل هاشم با ذکر اینکه فرهنگ آذری برگرفته از مولفه های عمیق ملی و مذهبی بوده و این خطه بزرگان، فرهیختگان، علما، ادبا و هنرمندان فراوانی دارد که نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی کشور دارند، خاطرنشان کرد: باید باورها و ارزش‌های فرهنگی آذربایجان بیش از پیش در برنامه‌های فرهنگی کشور در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4279345

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