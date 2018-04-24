فرهیختگان آذربایجانی نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی کشور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم شامگاه دیروز دوشنبه در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار آذربایجان شرقی بابیان اینکه مردم آذربایجان شرقی آماده استقبال گرم و صمیمی از رئیس جمهور و هیات دولت هستند، اظهار داشت: سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی ارزشمند و برای این استان ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ می تواند به فرصتی طلایی تبدیل شود افزود: حضور شخص رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه رسمی رویداد " تبریز ۲۰۱۸ " نشان می دهد که آذربایجان شرقی برای دولت اهمیت دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور لازم است تا دولت برای رفع مشکلات صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی تمهیداتی اتخاذ کند و انتظارات تجار و فعالان اقتصادی استان از دولت همین است.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: آذربایجان شرقی اقتصاد فعالی دارد و تنها توقع فعالان اقتصادی این استان از دولت، حمایت معنوی و ارائه برخی تسهیلات در زمینه وضع قوانین و ضوابط و مقررات است تا بتوانند در راستای پویایی هرچه بهتر اقتصاد استان و کشور تلاش کنند.

آل هاشم با ذکر اینکه فرهنگ آذری برگرفته از مولفه های عمیق ملی و مذهبی بوده و این خطه بزرگان، فرهیختگان، علما، ادبا و هنرمندان فراوانی دارد که نقش انکارناپذیری در فرهنگ ملی کشور دارند، خاطرنشان کرد: باید باورها و ارزش‌های فرهنگی آذربایجان بیش از پیش در برنامه‌های فرهنگی کشور در نظر گرفته شود.