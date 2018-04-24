مرتضی سلیمی رئیس در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح گزارش سیل و آبگرفتگی و همچنین طوفان روز گذشته در کشور پرداخت و گفت: در ۶ استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان، شاهد وقوع این حوادث بودیم.

وی با اعلام این مطلب که مناطق امدادرسانی شده شامل ٣٦ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین بوده است، افزود: امدادرسانی ١٢٤٥ نفر به همراه اسکان اضطراری ٤٠ نفر صورت گرفت. همچنین عملیات نجات و انتقال به مناطق امن برای ١٤ نفر انجام شد.

سلیمی از سه فوتی در این حوادث خبر داد و گفت: تخلیه آب از ٢٠ واحد مسکونی صورت گرفت.

وی از حضور ۲۱۲ نفر نیروی امداد و نجات در قالب ۵۸ تیم عملیاتی در این حوادث خبر داد و افزود: توزیع ٨ دستگاه چادر، به همراه ٦٠٠ تخته پتو و ١٣٠٠ کیلوگرم نایلون انجام شده و امدادرسانی ادامه دارد.