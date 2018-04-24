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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۶:۱۸

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

سه فوتی در سیلاب‌های دیروز/ جزئیات عملیات امدادرسانی

سه فوتی در سیلاب‌های دیروز/ جزئیات عملیات امدادرسانی

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از جان باختن سه نفر از هموطنان در حوادث سیلاب روز گذشته در کشور خبر داد.

مرتضی سلیمی رئیس در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح گزارش سیل و آبگرفتگی و همچنین طوفان روز گذشته در کشور پرداخت و گفت: در ۶ استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان، شاهد وقوع این حوادث بودیم.

وی با اعلام این مطلب که مناطق امدادرسانی شده شامل ٣٦ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین بوده است، افزود: امدادرسانی ١٢٤٥ نفر به همراه اسکان اضطراری ٤٠ نفر صورت گرفت. همچنین عملیات نجات و انتقال به مناطق امن برای ١٤ نفر انجام شد.

سلیمی از سه فوتی در این حوادث خبر داد و گفت: تخلیه آب از ٢٠ واحد مسکونی صورت گرفت.

وی از حضور ۲۱۲ نفر نیروی امداد و نجات در قالب ۵۸ تیم عملیاتی در این حوادث خبر داد و افزود: توزیع ٨ دستگاه چادر، به همراه ٦٠٠ تخته پتو و ١٣٠٠ کیلوگرم نایلون انجام شده و امدادرسانی ادامه دارد.

کد مطلب 4279349
حبیب احسنی پور

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