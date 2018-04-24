عاملان ترور «فادی البطش» قطعا تاوان خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در جریان حضور در مجلس ترحیم شهید البطش اظهار داشت که هر کس این دانشمند فلسطینی را ترور کرده است، تاوانش را خواهد داد و هر احتمالی درباره نحوه تسویه حساب میان ما و این طرف وارد است.

وی رژیم صهیونیستی و سازمان موساد را مسئول ترور این دانشمند فلسطینی در مالزی معرفی و تاکید کرد که جنبش متبوعش از خون فرزندان و جوانان و دانشمندانش چشم پوشی نخواهد کرد.

این رهبر برجسته حماس خاطرنشان کرد که شهید البطش یک دانشمند و از محافظان مرزهای علم و دعوتگری و ایمان بود و از بهترین سفیران فلسطین و ملت همیشه در صحنه آن به شمار می رفت.

هنیه تصریح کرد که بطش «با روش، کار، علم، دعوتگری، استادی، نوآوری، اختراعات و خدماتی که به مالزی و ملت فلسطین و کل امت ارائه داده بود، سفیر فلسطین بود».

گفتنی است که افراد مسلح ناشناس بامداد شنبه گذشته فادی البطش را در مسیر عزیمت به مسجدی در منطقه محل سکونتش در کوالالامپور ـ پایتخت مالزی ـ به منظور اقامه نماز صبح ترور کردند و خانواده وی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» را مسئول این ترور دانستند. بطش (۳۵ ساله) که مدرک دکترای مهندسی الکترونیک داشت، استاد یکی از دانشگاه های غیردولتی مالزی بود. وی اصالتا اهل شهر جبالیا در نوارغزه بود.