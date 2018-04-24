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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۴

موشک بالستیک یمن مواضع مزدوران سعودی در تعز را در هم کوبید

موشک بالستیک یمن مواضع مزدوران سعودی در تعز را در هم کوبید

منابع نظامی یمن از شلیک یک فروند موشک بالستیک «قاهر ام۲» به سمت محل تجمع مزدوران ائتلاف سعودی در شهرستان المخا واقع در استان تعز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله این کشور بامداد امروز سه شنبه یک فروند موشک بالستیک «قاهر ام۲» را به سمت محل تجمع شبه نظامیان سعودی در بندر المخا واقع در تعز شلیک کردند.

یک منبع نظامی یمن تاکید کرد که موشک شلیک شده دقیقا به هدف مورد نظر اصابت کرد.

مسئولان نظامی یمن اعلام کردند که در پاسخ به شهادت صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن حملات موشکی و پهپادی خود به عمق خاک عربستان را افزایش خواهند داد.

همچنین وزارت دفاع یمن در بیانیه‎ای اعلام کرد که ترور صالح الصماد جنایتی است که بدون پاسخ نخواهد بود.

کد مطلب 4279355

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