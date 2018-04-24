وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان/ رنج عشایر از پوسیدگی دندان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین مسائل در بخش سلامت انسان ها در جامعه به شمار می رود که توجه به آن از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند.

در حال حاضر در استان چهارمحال و بختیاری بخش سلامت دهان و دندان از وضعیت خوبی برخوردار نیست که شاخص های نامطلوب این بخش از میانگین های کشوری نیز بالاتر است. چهارمحال و بختیاری استانی عشایری است و جمعیت قابل توجهی از آن در روستاها زندگی می کنند.

نبود دندانپزشک در روستاها و نبود امکان دسترسی مناسب به دندانپزشک از مهمترین عوامل افزایش شاخص های نامطلوب بهداشت دهان و دندان در این استان به شمار می رود. محرومیت و درآمد پایین خانوارهای روستایی از طرفی و قیمت های بالای خدمات دندانپزشکی از طرف دیگر سبب شده که کمتر خانوار روستایی به دندانپزشک مراجعه کند.

بی اطلاعی خانوار های شهری و روستایی به اهمیت بهداشت و دهان از مهمترین عامل های بی توجهی به بهداشت دهان و دندان در این استان است یکی از فعالان حوزه بهداشت و درمان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانوارهای روستایی در این استان به علت های مختلف نسبت به سلامت دهان و دندان بی توجه هستند.

امیر حسینی بیان کرد: بی اطلاعی خانوار ها در مورد اهمیت بهداشت و دهان از مهمترین عوامل بی توجهی به بهداشت دهان و دندان است.

وی تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها در این استان از زیان های بی توجهی به بهداشت دهان و دندان بی اطلاع هستند که باید در این زمینه توسط ارگان های مرتبط حوزه سلامت اطلاع رسانی لازم و مناسب انجام شود.

وی بیان کرد: گران بودن خدمات دندانپزشکی و زیر پوشش نبودن این خدمات توسط بیمه نیز موجب شده است که بیماران فقط در مواقع ضروری، از جمله درد شدید دندان به پزشک مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه باید آگاهی مردم در حوزه بهداشت دندان در این استان افزایش یابد، بیان کرد: باید تمهیدات لازم برای کاهش قیمت خدمات دندانپزشکی برای خانوارهای روستایی و عشایری در این استان اندیشیده شود.

وی بیان کرد: افزایش خدمات دندانپزشکی در جوامع روستایی و عشایری باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

شاخص های نا مطلوب بخش بهداشت دهان و دندان در این استان از میانگین های کشوری بالاتر است

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شاخص های نا مطلوب بخش بهداشت دهان و دندان در این استان از میانگین های کشوری بالاتر است.

عبدالمجید فدایی با اشاره به وجود یک شاخص در بخش سلامت دهان و دندان، اظهار داشت: شاخص دی ام اف تی(DMFT) برای سلامت دهان و دندان در نظر گرفته شده است که بیانگر مجموع دندان های پوسیده، دندان های کشیده و دندان های افتاده است.

وی ادامه داد: این شاخص در حال حاضر برای کودکان ۱۲ ساله در کشور ۱.۸۴ است و در استان چهارمحال و بختیاری ۲.۱۹ است که بیانگر وضعیت نامطلوب سلامت دهان و دندان در این سن است.

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این شاخص برای کودکان شش ساله ۵.۸۴ است که در استان چهارمحال و بختیاری ۶.۹ است که بیانگر بالا بودن میزان آمار پوسیدگی دندان از میانگین کشوری است.

فدایی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم طی ۱۰ سال آینده این آمار را در استان کاهش دهیم، تاکید کرد: بی توجهی به سلامت دهان و دندان سبب ایجاد بیماری های مختلف می شود.

وی بیان کرد: بی توجهی به سلامت دهان و دندان عامل بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان های دستگاه گوارش است.

فعالیت دو کلینیک سیار دندانپزشکی در چهارمحال و بختیاری

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در راستای توسعه خدمات دهان و دندان دو کلینیک سیار دندانپزشکی به چهارمحال و بختیاری فعال شده که در سه شهرستان کوهرنگ، اردل و لردگان در حال ارائه خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان به مردم است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان این استان، طرح «فلورایدتراپی» در مدارس انجام می شود.

فدایی تاکید کرد: سال گذشته طرح «فلورایدتراپی» برای بیش از ۹۶ هزار دانش آموز در سطح استان چهارمحال و بختیاری انجام شد که نقش مهمی در جلوگیری از پوسیدگی دهان و دندان در استان دارد.

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۷۷ مرکز بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری به یونیت دندانپزشکی مجهز شده و ۵۰ دندانپزشک برای ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان بکارگیری شده است.