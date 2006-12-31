خرس های قطبی در زمره گونه های جانداران رو به تهدید

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر اظهارات مقامات دولتی آمریکا دانشمندان نیز موارد متعددی چون آلودگی هوا، شکار بیش از حد، توسعه و حتی صنعت توریسم را از فاکتورهای موثر در بروز این پدیده دانستند.

گرینلند و نروژ از تعداد خرس های قطبی بیشتری برخوردارند و یک چهارم از این حیوانات در آلاسکا زندگی کرده و به کانادا و روسیه سفر می کنند.

"درک کمپت هورن" وزیر امور داخلی آمریکا با ارائه پیشنهادی خواستار گنجاندن خرس های قطبی در فهرست گونه های در معرض تهدید شد. گونه های در معرض خطر حیوانی به جاندارانی اطلاق می شود که رو به انقراض باشند.

اتخاذ چنین تصمیمی آژانس های فدرال آمریکا را مجاب می کند تا طرح هایی را تصویب کنند که زندگی خرس های قطبی و بقاء یخ های دریایی را به مخاطره نیندازد. این طرح ها اکتشافات نفت و گاز، سفرهای تجاری یا حتی انتشار آلاینده های سمی و آلوده کننده های جوی را نیز شامل می شود.

بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، تعداد و وزن خرس های قطبی در قطب شمال کاهش یافته است. در ماه جولای مجلس قانونگذار آمریکا موافقتنامه ای بین ایالات متحده و روسیه را به تصویب رساند که به موجب آن از شکار بیش از حد این جانداران و اجرای دیگر موارد تهدید کننده بقاء آنها جلوگیری می شد.