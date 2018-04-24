برنامه پردیس «تئاتر شهرزاد» در ماه اردیبهشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پردیس «تئاتر شهرزاد» میزبان نمایش های متعددی در اردیبهشت سال جاری است. نمایش «بلافیگورا» عنوان نمایش تازه ای از سعید دشتی است که از تاریخ ۱۲ اردیبهشت در سالن شماره ۱ این مجموعه، هر شب ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت، «بلافیگورا» یکی از نمایشنامه های یاسمینا رضا است که به تازگی قرار است در ایران روی صحنه برود. در این نمایش بهاره رهنما، نگار عابدی، محمد نادری، سپند امیر سلیمانی و صحرا اسداللهی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین نمایش «ماجرای مترانپاژ» به کارگردانی محمد حسن معجونی نمایش تازه ای است که طبق برنامه ریزی های های انجام شده قرار است از هفته دوم اردیبهشت ماه اجراهای خود را آغاز کند. کارگردانی آن بر عهده محمد حسن معجونی است و رضا بهبودی و مهتاب ثروتی بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.

از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری، نمایش خوانی «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف در پردیس تئاتر شهرزاد به مدت محدود و دو اجرای ویژه با حضور سعید پورصمیمی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر روی صحنه خواهد رفت. سعید پور صمیمی بعد از مدت ۱۰ سال با این نمایش بار دیگر روی صحنه حاضر خواهد شد.

از سوی دیگر، نمایش «تله موش» به کارگردانی سیاوش اسد، عنوان اثر نمایشی تازه ای است که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت در سالن شماره ۳ این مجموعه روی صحنه می‌رود، عمار تفتی، اردلان شجاع کاوه، سحر نظام دوست و حسین پرستار بازیگران این اثر نمایشی هستند و ناصر آقایی در مقام مشاور این گروه را همراهی خواهد کرد.

«مکبث زار» اثر برگزیده چند جشنواره جهانی، عنوان نمایش دیگری است که از اواخر اردیبهشت و همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا خواهد شد که کارگردانی آن بر عهده ابراهیم پشت کوهی است.

«شیرهای خان بابا سلطنه» به کارگردانی افشین هاشمی، «بنگاه تئاترال» به کارگردانی هادی مرزبان و «آن سوی آینه» به کارگردانی علی سرابی، «خواستگاری» به کارگردانی عظیم موسوی، «گروفالو» به کارگردانی آرش شریف زاده و «متامورفیسم مانی» به کارگردانی نوید ترابی تا پایان اردیبهشت ماه به اجراهای خود ادامه خواهند داد.